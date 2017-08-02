“Bana milli takımı versinler...”
Teknik Direktör Güvenç Kurtar, kariyerinde başarılı seneler geçirdiğini ifade ederek, “Bana Milli Takımı versinler Dünya Kupası’na götüreyim. Orada da başarıdan başarıya koşturayım” dedi.
"Türkiye'de işler ahbap ilişkileriyle yürüyor"
Kurtar, kendisine şu an için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir teklif gelmediğini belirterek, "Türkiye'de işler ahbap ilişkileri ile yürüyor. Bana milli takımı versinler Dünya Kupası'na götüreyim. Orada da başarıdan başarıya koşturayım. Şu an için bana gelen bir teklif yok" ifadelerini kullandı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:41
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ozer ağzına yüreğine sağlık abicim ,bu yönetimle bu iş olmaz bu senede lig başlayana kadar hayal kursun gs taraftarı ...
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