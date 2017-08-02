A Milli Takım'ın hocası belli oldu!
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Mircea Lucescu ile her konuda anlaşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, akşam saatlerinde Rumen teknik adam ile birlikte İstanbul'a gelecek.
Ayrıntılar geliyor...
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:18
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"Igor Tudor Galatasaray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor Galatasaray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
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