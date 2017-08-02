 A Milli Takım'ın hocası belli oldu! – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    A Milli Takım'ın hocası belli oldu!

    A Milli Takım'ın hocası belli oldu!

    A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Mircea Lucescu ile her konuda anlaşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, akşam saatlerinde Rumen teknik adam ile birlikte İstanbul'a gelecek.

    Ayrıntılar geliyor...

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:18
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