İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki sözleşmenin fesih detayları ortaya çıktı.
Şu an Türkiye spor gündeminde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolları ayırmasının ardından Terim'e ödeneceği iddia edilen 3.5 milyon euro'luk tazminat var.
TBMM'nin de gündemine gelen fesih maddesi hakkında medyada çeşitli iddialar ortaya atılırken sözleşmede hangi maddelerin yer aldığı ortaya çıktı!
15 Kasım 2018'e kadar TFF ile sözleşmesi bulunan Fatih Terim, sözleşme bitiş tarihine kadar, ki bu süre 15 aya tekabül ediyor, bir takım çalıştırmaması durumunda TFF tarafından kendisine her ay 291 bin euro (1 milyon 193 bin lira) tazminat ödenecek.
Toplamda bu rakam 4 milyon 365 bin euro'yu buluyor.
Eğer Fatih Terim 15 ay içerisinde herhangi bir takımı çalıştırmaya başlarsa, görev alacağı tarihe kadar TFF tarafından tazminatlar her ay eşit şekilde ödenecek ve Terim'in göreve başladığı tarihte bu tazminatlar tamamen ortadan kalkacak.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 17:32
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Barzinho nerde sol ayak raket BJK orada :) sol ayagı raket gıbı olan futbolcuları topluyo masallah
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
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Yorum
okan sımdı bunları konusmak boş.sozlesme yapılırken bunların dusunulmesı gerekmezmıydı..
İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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