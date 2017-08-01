Galatasaray'a rakip çıktı
Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Mircea Lucescu için Türkiye Futbol Federasyonu da devrede!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'i görevden almasının ardından A Milli Takım'ın yeni teknik patronunun kim olacağı merak konusu oldu. TFF yöneticileri bu görev için öncelikli olarak Beşiktaş'ı da çalıştıran Şenol Güneş'i düşünse de hem siyah-beyazlı kulüpten hem de tecrübeli çalıştırıcıdan olumsuz yanıt aldı.
Bunun üzerine gözler tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılan Medipol Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı'ya çevrildi. Bu hamleden de Medipol Başakşehir'in 'ret' cevabıyla vazgeçilirken, geriye Galatasaray'da da büyük başarılara imza atmış ve adı yine sarı-kırmızılı kulüple anılan Mircea Lucescu kaldı.
Şenol Güneş ve Abdullah Avcı isimlerinden istenilen karşılığı bulamayan TFF yönetimi ise Rumen teknik adamla anlaşma konusunda kararlı. Son sözü ise Galatasaray'ın da takıma dönme teklifinde bulunduğu Mircea Lucescu söyleyecek.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 14:39
-
"Jeremain Lens Beşiktaş'ta"
Toplam 27
Yorum
umar Beşiktaş yönetimini ve transfer komitesini tebrik etmek lazım hakikaten muazzam iş çıkarıyorlar. Lens harika oturur şu anki kadroya.
-
Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 5
Yorum
ELEMAN ali dürüst de romanyada dursun özbekte.yani hem kalan 4 milli mac icin ayni anda luce hem milli takim hem gs ile anlasirsa sasirmayin.
-
G.Saray'da Lucescu zirvesi
Toplam 6
Yorum
hasan ya terim ya lucescu. tudor ile olmuyor. ikinci lig takımlarını bile yenemiyorlar.
Galatasaray'a rakip çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.