Abdullah Avcı Milli Takıma dönüyor
Medipol Başakşehir'in başında tarihi başarılara imza atan Abdullah Avcı, A Milli Takım teknik direktörlüğü teklifini kabul etti.
Başakşehir'de tarihinin en başarılı sezonunu geçirdikten sonra turuncu-lacivertlileri ilk kez Şampiyonlar Ligi ön elemesine taşıyan Avcı'nın yarın oynanacak Club Brugge maçından sonra milli takımın başına geçeceği iddia edildi.
Şenol Güneş'e yapılan 4 maçlık tekliften olumsuz yanıt alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in, Abdullah Avcı'yla yaptığı görüşmede deneyimli teknik adamla el sıkıştığı belirtildi.
Türk futboluluna yeni yüzler kazandırmasıyla adından söz ettiren Abdullah Avcı'nın ikinci kez A Milli Takım'ın başına geçmesi bekleniyor. Avcı daha önce 17 Kasım 2011-20 Ağustos 2013 tarihleri arasında A Milli Takım'ın başında 18 maça çıkmıştı.
ARTIK TOP FEDERASYONDA
Hem Lucescu hem de Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmelerden olumlu yanıt alan başkan Yıldırım Demirören'in, iki isim arasında seçim yapması bekleniyor. Bugün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le de bir görüşme yapan Lucescu, kararını yarın (çarşamba) açıklayacağını söylemişti.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 23:52
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 47
Yorum
FUTBOL USA TERIM MILLI TAKIMA UEFA VE FIFA'DAN YILIK KAZANDIRDIGI PARA 27MILYONUN UZERINDE MILLI TAKIM KAZANDIGI HER MACTA GELIR ARTAR. TFF750 MIL2017
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Beşiktaş'a Monacolu stoper!
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL BU YIL GALATASARAYIN İSTEYİPTE ALMADIGI YOK AYRICA NE TUNUS MUŞ KARDEŞİM ÜLKE TUNUSLU DOLDU YA YAV GİDİN KUZEYDEN ALIN
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 47
Yorum
TÜRKİYEM FATİHİN SUÇU YOK ÖNCE TFF NİN TARAFLI VE BAŞARISIZ GEÇMİŞİ ŞAİBELİ YÖNETİMİ BAŞKANI İSTİFA ETMELİ ZORLAMI ALDI TERİM PARAYI NANKÖRLER.
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