Şenol Güneş için Beşiktaş'ın onayına gerek yok!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş Kulübü'nün izni olmadan Şenol Güneş'i belirli bir süreliğine milli takıma getirme yetkileri bulunuyor.
TFF'nin Fatih Terim ile yollarını ayırmasının ardından gündeme gelen ilk isim Şenol Güneş oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 4 maçlık göreve getirmeyi düşündüğü Şenol Güneş için, Beşiktaş ile hiçbir görüşme yapmadan ve onayını almadan göreve getirme yetkisi bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknik adamlar statüsü ve çalışma talimatının ilgili "Milli Takımlar için görevlendirme" başlıklı 14. maddesinde göre "TFF acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, kulübü ile ilişkisi devam etmek kaydıyla Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirmeye yetkilidir" ifadesine dayanarak hareket edebilir.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:29
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Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Toplam 45
Yorum
:) nasılda korkmuşsunuz.... yazık ALLAH acısın size.
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Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Toplam 45
Yorum
ultraslan tarabya bjk liler önce 4 maç sonra tümden milli takımın basında adımı yazın hoca aramaya baslayın bir an önce
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Fikret Orman'dan Güneş açıklaması
Toplam 8
Yorum
kartalpençesi İt ürür, kervan yürür :)))
Şenol Güneş için Beşiktaş'ın onayına gerek yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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