Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından TFF, milli takımın başına Şenol Güneş'i getirdi.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, milli takım teknik direktörlüğü konusundaki belirsizliği gidermek adına Riva'da bir araya geldi. Toplantıya Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş de katıldı.
ŞENOL GÜNEŞ ÖNCE FİKRET ORMAN İLE GÖRÜŞTÜ
İki gün önce yaptığı basın toplantısında hem Milli Takım hem de Beşiktaş'ın başında olmasının mümkün olamayacağını açıklayan teknik direktör Şenol Güneş'in, sabah saatlerinde başkan Yıldırım Demirören ile yapmış olduğu görüşmede Ay-Yıldızlı takımı çalıştırmayı kabul ettiği ortaya çıktı.
Konuyu daha önce Başkan Fikret Orman'a da açan Şenol Güneş'in bu durumuna Beşiktaş Başkanının, hem kendisine hem de Demirören'e, "İki takım çalıştırması doğru olmaz. Hoca gidecekse sadece Milli Takım'ın başında olmalı" diyerek yanıt verdiği öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 4 maçlığına anlaşmaya vardığı Şenol Güneş'in ismini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:19
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Galatasaray transferi bitirdi
Toplam 53
Yorum
enginGS bu adami osmanli 350 bin euroya kadrosuna kattığını biliyormuydunuz? adamlar 20 kat paraya sattılar 2 sene içinde
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Fikret Orman'dan Güneş açıklaması
Toplam 11
Yorum
Kartal1903 Şenol hoca 4 maçlık bile gitse BEŞİKTAŞKımızı şampiyon yapacak durun bunlar iyi günleriniz sarılar..
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Fikret Orman'dan Güneş açıklaması
Toplam 11
Yorum
Kartal1903 terim gsden kovulduğunu tvden öğrenmişti. birde aysalda istemedi diyorlar terimin gitmesini Şenol hoca ile imParatorun durumu aynı mı ?
Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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