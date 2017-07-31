Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, milli takım teknik direktörlüğü konusundaki belirsizliği gidermek adına Riva'da bir araya geldi. Toplantıya Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş de katıldı.



ŞENOL GÜNEŞ ÖNCE FİKRET ORMAN İLE GÖRÜŞTÜ

İki gün önce yaptığı basın toplantısında hem Milli Takım hem de Beşiktaş'ın başında olmasının mümkün olamayacağını açıklayan teknik direktör Şenol Güneş'in, sabah saatlerinde başkan Yıldırım Demirören ile yapmış olduğu görüşmede Ay-Yıldızlı takımı çalıştırmayı kabul ettiği ortaya çıktı.



Konuyu daha önce Başkan Fikret Orman'a da açan Şenol Güneş'in bu durumuna Beşiktaş Başkanının, hem kendisine hem de Demirören'e, "İki takım çalıştırması doğru olmaz. Hoca gidecekse sadece Milli Takım'ın başında olmalı" diyerek yanıt verdiği öğrenildi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun 4 maçlığına anlaşmaya vardığı Şenol Güneş'in ismini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.