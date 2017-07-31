İşte TFF'deki o madde...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş Kulübü'nün izni olmadan Şenol Güneş'i belirli bir süreliğine milli takıma getirme yetkileri bulunuyor.
TFF'nin Fatih Terim ile yollarını ayırmasının ardından gündeme gelen ilk isim Şenol Güneş oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 4 maçlık göreve getirmeyi düşündüğü Şenol Güneş için, Beşiktaş ile hiçbir görüşme yapmadan ve onayını almadan göreve getirme yetkisi bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknik adamlar statüsü ve çalışma talimatının ilgili "Milli Takımlar için görevlendirme" başlıklı 14. maddesinde göre "TFF acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, kulübü ile ilişkisi devam etmek kaydıyla Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirmeye yetkilidir" ifadesine dayanarak hareket edebilir.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:22
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
Hasan Gs çok güzel isler yapıyor bitik futbol culardan glna geldilutven klskanmlyallm basarl olmadlktan sonra para olsa ne olur olmasa ne olur ceb
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
Hagi Alt yapıadan 3 futbolcu verecekmiş.Eğer bu doğruysa yüzyılın kazığı olur.Bizim alt yapıda futbolcu mu va rki
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
hakan galatasaray a bu paralar nereden geliyor.kulübü batırdılar.
İşte TFF'deki o madde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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