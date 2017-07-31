İşte TFF'deki o madde...

TFF'nin Fatih Terim ile yollarını ayırmasının ardından gündeme gelen ilk isim Şenol Güneş oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 4 maçlık göreve getirmeyi düşündüğü Şenol Güneş için, Beşiktaş ile hiçbir görüşme yapmadan ve onayını almadan göreve getirme yetkisi bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknik adamlar statüsü ve çalışma talimatının ilgili "Milli Takımlar için görevlendirme" başlıklı 14. maddesinde göre "TFF acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, kulübü ile ilişkisi devam etmek kaydıyla Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirmeye yetkilidir" ifadesine dayanarak hareket edebilir.



