 Güneş olmadı, rota değişti – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Güneş olmadı, rota değişti

    Güneş olmadı, rota değişti

    Beşiktaş Kulübü'nün, Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş'e gelen teklifi reddettiğini açıklamasının ardından, ay-yıldızlı ekibin başına kimin geçeceği konusunda çalışmalar sürüyor.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nda Medipol Başakşehir'in başarılı Teknik direktörü konuşuluyor. Federasyon yetkililerinin, Avcı'ya kısa süre içinde teklif götürmesi bekleniyor.

    Medipol Başakşehir'i geçen sezon lig ikincisi ve Ziraat Türkiye Kupası finalisti yapan Abdullah Avcı, 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü yapmıştı.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:21
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