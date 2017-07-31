Güneş olmadı, rota değişti
Beşiktaş Kulübü'nün, Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş'e gelen teklifi reddettiğini açıklamasının ardından, ay-yıldızlı ekibin başına kimin geçeceği konusunda çalışmalar sürüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda Medipol Başakşehir'in başarılı Teknik direktörü Abdullah Avcı konuşuluyor. Federasyon yetkililerinin, Avcı'ya kısa süre içinde teklif götürmesi bekleniyor.
Medipol Başakşehir'i geçen sezon lig ikincisi ve Ziraat Türkiye Kupası finalisti yapan Abdullah Avcı, 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü yapmıştı.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:21
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
Hasan Gs çok güzel isler yapıyor bitik futbol culardan glna geldilutven klskanmlyallm basarl olmadlktan sonra para olsa ne olur olmasa ne olur ceb
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
Hagi Alt yapıadan 3 futbolcu verecekmiş.Eğer bu doğruysa yüzyılın kazığı olur.Bizim alt yapıda futbolcu mu va rki
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
hakan galatasaray a bu paralar nereden geliyor.kulübü batırdılar.
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