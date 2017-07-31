 ''Beşiktaş ve Şenol Güneş'in aldığı kararı...'' – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    '' ve 'in aldığı kararı...''

    ''Beşiktaş ve Şenol Güneş'in aldığı kararı...''

    (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için ile bir görüşme yapıldığını, deneyimli teknik adamın teklifi kabul etmediğini ve bu kararın saygıyla karşılandığını duyurdu.

    TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    " Jimnastik Kulübünün bilgisi dahilinde bugün teknik direktör Sayın ile Beşiktaş'taki görevinin yanı sıra A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için federasyonumuzda bir görüşme yapılmış, kendisine 2018 Dünya Kupası kalan grup eleme maçlarında görev yapması için bir öneride bulunulmuştur. Yapılan görüşme sonucunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Sayın Şenol Güneş'in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz."

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:05
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