''Beşiktaş ve Şenol Güneş'in aldığı kararı...''
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile bir görüşme yapıldığını, deneyimli teknik adamın teklifi kabul etmediğini ve bu kararın saygıyla karşılandığını duyurdu.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Beşiktaş Jimnastik Kulübünün bilgisi dahilinde bugün teknik direktör Sayın Şenol Güneş ile Beşiktaş'taki görevinin yanı sıra A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için federasyonumuzda bir görüşme yapılmış, kendisine 2018 Dünya Kupası kalan grup eleme maçlarında görev yapması için bir öneride bulunulmuştur. Yapılan görüşme sonucunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Sayın Şenol Güneş'in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz."
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:05
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Adana Demirspor, Tambe ile sözleşme imzaladı
Toplam 1
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ADS BÜYÜK TAKIM Adana demirspor herşeyin en iyisiini hak ediyor. Umarım Pote giibi gol kralı olursun.
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Anadolu’nun gözdesi Hakan
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Ismet Bekle sana ihtiyaç olacak gerçek vimbomlu
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Emre Mor 20 milyon euro!
Toplam 5
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gkhgny1907 abi emre moru alacaktınız ozaman neden volkanı yolladınızki.oda aynısı al topu sür sür sür ya aut yada rakibe kaptır saç baş yol.aynı ikisi
''Beşiktaş ve Şenol Güneş'in aldığı kararı...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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