''Beşiktaş ve Şenol Güneş'in aldığı kararı...''

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübünün bilgisi dahilinde bugün teknik direktör Sayın Şenol Güneş ile Beşiktaş'taki görevinin yanı sıra A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için federasyonumuzda bir görüşme yapılmış, kendisine 2018 Dünya Kupası kalan grup eleme maçlarında görev yapması için bir öneride bulunulmuştur. Yapılan görüşme sonucunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Sayın Şenol Güneş'in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz."