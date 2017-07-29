Mustafa Denizli'den Milli Takım yanıtı

Teknik Direktör Mustafa Denizli, Milli Takım Teknik Direktörlüğü için yeşil ışık yaktı.

Teknik Direktör Mustafa Denizli, katıldığı bir televizyon programında A Milli Takım ve spor gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu.



Son olarak Eskişehirspor'u yöneten ve TFF 1. Lig play-off finalinde penaltılarla Göztepe'ye yenilerek Süper Lig şansını kaybeden tecrübeli teknik adam şu an takım çalıştırmıyor. Denizli, Göztepe maçını "Eskişehirspor ile kaçan şampiyonluk psikolojimizi bozdu. Son maçı unutamıyorum. Beni çok etkiledi." ifadeleriyle değerlendirdi.



Denizli, Fatih Terim'den boşalan Milli Takım Teknik Direktörlük koltuğu için "Milli takımdan henüz teklif gelmedi. Ayrıca burası reddedilemeyecek teklifler kategorisindedir. Milli takımdan teklif gelirse bunu konuşuruz" diye konuştu.



Denizli, meslektaşıyla ilgili ise "Fatih Terim son derece düzgün, temiz kalpli ama kolay sinirlenen bir insan. Biz içeri, o dışarı patlıyor. Fatih Terim saha dışında yaşananlardan dolayı Milli takımı bıraktı. Şu anda çok üzerine gidiliyor." ifadelerini kullandı.



"ARDA'YA 'ÇİN'E GİTME' DEDİM"



Milli futbolcu Arda Turan'ın Çin'e gitmesini istemediğini belirten Denizli, "Arda Turan, Çin'den teklif aldı. Çok ciddi bir rakam. O para her şeyi değiştirir. Barcelona'dan aldığı paranın 2 katından fazla. Gitme dedim. Burak'ın da gitmesini istemedim. Çin futbol ülkesi değil. Türkiye ise bir futbol ülkesi" diye konuştu.



Denizli, bir soru üzerine, "Eskişehir'de son maçta şampiyonluğu kaçırmamız hayatımdaki en kötü olaylardan biri" ifadelerini kullandı.



Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı, en sevdiği tezahürat nedir sorusuna, "Ölmeye ölmeye geldik tezahüratını sevmiyorum. Ölmeye gelme, sevmeye gel" ifadelerini kullandı.





