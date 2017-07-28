 Fatih Terim Parkı'nın ismi değişiyor – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Fatih Terim Parkı'nın ismi değişiyor

    Fatih Terim Parkı'nın ismi değişiyor

    Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Fatih Terim'in adını taşıyan parkın ismini Metin Oktay parkına çevireceklerini açıkladı.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun yollarını ayrıdığı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in adı, Çankaya'daki parktan kaldırılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ilçelerinde bulunan ve Fatih Terim'in adını taşıyan parkta değişikliliğe gidileceğini, parkın yeni isminin ise Metin Oktay olacağını duyurdu.

    Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in binlerce retweet alan tweetindeki açıklaması şu şekilde oldu:
    "Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda Fatih Terim Parkı'nın adının Metin Oktay Parkı olarak değiştiriyoruz. Taçsız Kral'a saygılarla."

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:49
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