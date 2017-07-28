Fatih Terim Parkı'nın ismi değişiyor
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Fatih Terim'in adını taşıyan parkın ismini Metin Oktay parkına çevireceklerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yollarını ayrıdığı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in adı, Çankaya'daki parktan kaldırılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ilçelerinde bulunan ve Fatih Terim'in adını taşıyan parkta değişikliliğe gidileceğini, parkın yeni isminin ise Metin Oktay olacağını duyurdu.
Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in binlerce retweet alan tweetindeki açıklaması şu şekilde oldu:
"Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda Fatih Terim Parkı'nın adının Metin Oktay Parkı olarak değiştiriyoruz. Taçsız Kral'a saygılarla."
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:49
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 108
Yorum
:) BOŞ KONUŞTUĞUN İÇİN DIŞLANAN BİRİSİN SANIRIM. :)))
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Lens haftaya geliyor
Toplam 16
Yorum
Sait BÜRKE İnşallah Gelecek Lens çok iyi bir futbolcu Fenerbahçeye çok yararlı olacak alınması gereken bir futbolcu
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 108
Yorum
SAA SİZ O FORMAYI YAKTINIZ BOŞ LAF YAPMA GEREKSİZ. GURUR DUYARIZ O FORMADAN AY YILDIZDAN YAKANLAR UTANSIN...
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