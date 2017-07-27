''Yalı çocuğu olmayı kabul etmedi''
Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi ve başkan adaylarından Adnan Öztürk, Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonundaki görevlerini bırakmasını değerlendirdi.
Adnan Öztürk, yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in asıl bundan sonra Türk futboluna hizmet vermeye başlayacağını savundu.
Öztürk, "Bizim kaptan sonunda yalı çocuğu olmayı kabul etmediğini ve bu oyunda olmayacağını söyledi. Şimdi Türk futboluna yeniden bir şeyler vermeye başlayacak." ifadelerini kullandı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:08
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