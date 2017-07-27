''Yalı çocuğu olmayı kabul etmedi''

Adnan Öztürk, yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in asıl bundan sonra Türk futboluna hizmet vermeye başlayacağını savundu.

Öztürk, "Bizim kaptan sonunda yalı çocuğu olmayı kabul etmediğini ve bu oyunda olmayacağını söyledi. Şimdi Türk futboluna yeniden bir şeyler vermeye başlayacak." ifadelerini kullandı.