Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Terim’in ayrılması sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar ona G.Saray’a gelmesi için çağrı yaparken, TFF’nin de Güneş’e 2 maçlık bir teklif yapmayı planladığı öne sürüldü.
Terim'in ayrılmasının ardından en çok merak edilen konu yerine kimin geleceği oldu. Fatih Terim'in yerine görevi geçici olarak Mehmet Özdilek'e teslim eden TFF'nin üç isim üzerinde çalıştığı belirtildi. Buna göre; Beşiktaş'ın başında gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken Şenol Güneş listenin ilk sırasında yer alıyor. Güneş, Milli Takım'ın başında 2002 Dünya Kupası'nda alınan üçüncülük ile efsaneleşmişti. 2 Eylül'de Ukrayna, 5 Eylül'de de Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmalar için TFF'nin Şenol Güneş'e teklif yapmayı planladığı öne sürüldü. Yönetimin bir diğer alternatifi ise Mircea Lucescu. Federasyon Güneş'ten olumlu yanıt alınamaması durumunda Rumen teknik adam ile masaya oturacak. TFF'nin son seçenek olarak ise Mustafa Denizli'yi belirlediği gelen bilgiler arasında. Terim'in de Tudor'un yerine Galatasaray'a gidebileceği iddia ediliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar dün Terim'in G.Saray'a gitmesi için sosyal medyadan yönetimi mesaj yağmuruna tuttular.
ORMAN: BIRAKMAYIZ
Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının ardından sosyal medyada Şenol Güneş sesleri yükseldi. Futbolseverler, Beşiktaş ile son iki sezondur ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Güneş'in Milli Takım'a gelmesi için çağrıda bulundu.
İşte bazı twitler:
-Milli Takımımızı dünya 3.'sü yapan efsane teknik direktör taktik deha Karadeniz fırtınası
-Hocam yaparsan sen yaparsın hocam. Biz o dünya kupasına gideceksek eğer yine seninle gideriz hocam, lütfen dön.
Yeniden Dünya Kupası İçin :) #ŞenolGüneşMilliTakıma
-Daha güzel bir gelecek için, ülkenin yeniden mutlu bir hal alması için, daha iyi bir futbol için #ŞenolGüneşMilliTakıma
-Milli Takım'ın sana ihtiyacı var hocam!
-Milli Takım'da yarım kalan bazı şeyler var. Yuvana geri dön hocam. Seni çok özledik.
Ancak bu çağrılar sonrası Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bir açıklama yaparak, "Şenol Güneş demek olmayacak duaya amin demektir. Hocamızı bırakmayız" ifadesini kullandı.
ORMAN: BIRAKMAYIZ
Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının ardından sosyal medyada Şenol Güneş sesleri yükseldi. Futbolseverler, Beşiktaş ile son iki sezondur ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Güneş'in Milli Takım'a gelmesi için çağrıda bulundu.
İşte bazı twitler:
-Milli Takımımızı dünya 3.'sü yapan efsane teknik direktör taktik deha Karadeniz fırtınası
-Hocam yaparsan sen yaparsın hocam. Biz o dünya kupasına gideceksek eğer yine seninle gideriz hocam, lütfen dön.
Yeniden Dünya Kupası İçin :) #ŞenolGüneşMilliTakıma
-Daha güzel bir gelecek için, ülkenin yeniden mutlu bir hal alması için, daha iyi bir futbol için #ŞenolGüneşMilliTakıma
-Milli Takım'ın sana ihtiyacı var hocam!
-Milli Takım'da yarım kalan bazı şeyler var. Yuvana geri dön hocam. Seni çok özledik.
Ancak bu çağrılar sonrası Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bir açıklama yaparak, "Şenol Güneş demek olmayacak duaya amin demektir. Hocamızı bırakmayız" ifadesini kullandı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:22
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