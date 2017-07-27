"Herkes ettiğini bulacak..."
Fatih Teirm'in Milli Takım'daki görevinden ayrılmasından sonra Arda Turan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir etkileşim dikkat çekti.
EURO 2016'daki prim tartışmalarıyla Arda Turan ve Fatih Terim'in arası açılmış; milli takım uçağındaki gazeteciye saldırı olayı sonrasında ikilinin arasındaki ipler tamamen kopmuştu.
Çalkantılı günler sonrasında Arda Turan milli takımı bıraktığını açıklarken, gelinen süreçte Fatih Terim de çareyi ayrılıkta buldu. Terim'in ayrılık kararı sonrası gözler Arda Turan'a çevriliirken Barcelonalı futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
"HERKES ETTİĞİNİ BULACAK"
Sosyal medyayı etkili kullanan Arda'nın, halk ozanı Neşet Ertaş'ın bir deyişinin yer aldığı iletiyi beğenmesi Fatih Terim'e gönderme olarak yorumlandı. Arda'nın beğendiği iletide "Can yakıp da kalp kırma senin de gül benzin solacak bir gün. Her canlının kalbi Allah'a bağlı, herkes ettiğini bulacak bir gün" ifadeleri yer alıyor.
İşte Arda Turan'ın beğendiği o mesaj:
Çalkantılı günler sonrasında Arda Turan milli takımı bıraktığını açıklarken, gelinen süreçte Fatih Terim de çareyi ayrılıkta buldu. Terim'in ayrılık kararı sonrası gözler Arda Turan'a çevriliirken Barcelonalı futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
"HERKES ETTİĞİNİ BULACAK"
Sosyal medyayı etkili kullanan Arda'nın, halk ozanı Neşet Ertaş'ın bir deyişinin yer aldığı iletiyi beğenmesi Fatih Terim'e gönderme olarak yorumlandı. Arda'nın beğendiği iletide "Can yakıp da kalp kırma senin de gül benzin solacak bir gün. Her canlının kalbi Allah'a bağlı, herkes ettiğini bulacak bir gün" ifadeleri yer alıyor.
İşte Arda Turan'ın beğendiği o mesaj:
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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