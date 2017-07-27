Elveda Terim
Arda olayı ve kebapçı baskını ile son günlerde eleştirilerin hedefi olan Fatih Terim dün TFF yönetimi ile bir araya geldi ve görevi bıraktı. Böylece 3. Terim dönemi de sona erdi.
Türkiye'de dün Fatih Terim depremi yaşandı... Futbol Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrıldı. Konuyla ilgili TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır" denilerek, şu ifadelere yer verildi:
HER İKİ TARAF İÇİN DE...
"Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir. Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz."
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrılan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, A Milli Takım'daki üçüncü dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Direktörlüğü'nün yanı sıra A Milli Takım'ın başında bulunan Fatih Terim, ay-yıldızlı ekipte bir maçlık ilk deneyimi hariç, üç dönem görev yaptı. A Milli Takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde oynadığı 135 maçta biri hükmen olmak üzere 70 galibiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği 68 resmi ve 67 özel maçta 33 kez berabere kaldı, 32 defa da mağlup oldu. Terim yönetiminde, 3'ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 205 gol atan milliler, kalesinde ise 139 gol gördü.
ÜÇÜNCÜ DÖNEMİNDE NE YAPTI?
A Milli Takım, Fatih Terim'in üçüncü döneminde 43 maça çıktı. Ay-yıldızlı takım bu dönemdeki maçlardan, birini hükmen olmak üzere 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 7'sinde de berabere kaldı. Milliler, 23'ü resmi, 20'si özel bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten doğan 69 gol atıp, 38 gol yedi. Türk Milli Takımı, söz konusu dönemde sadece 8 maçta gol yollarında suskun kalırken, 18 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
ADIM ADIM AYRILIK
Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasından önce Avrupa Şampiyonası'nda prim, Arda Turan ve son olarak Alaçatı'daki tartışma gibi olaylarla gündeme geldi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, görevinden istifa etti.
Terim'in 3. Milli Takım macerası Abdullah Avcı'nın görevden ayrılmasından sonra 22 Ağustos 2013'te atılan imzayla başladı. O dönemde G.Saray'ı da aynı anda çalıştıran Terim, 24 Eylül'de sarıkırmızılılar ile yollarını ayırdı ve sadece Milli Takım'ın başında kaldı. Deneyimli çalıştırıcı ilk imzayı attığı 22 Ağustos'tan istifasına kadar geçen sürede birçok olayla baş başa kaldı. Terim, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda Hırvatistan, İspanya ve Çek Cumhuriyeti ile mücadele etti ve istenilen sonuçların alınmamasından dolayı eleştiri okları hedefinde oldu.
PRİM KONUSU
Şampiyona bitmeden takım içinde prim olayı yine gündeme geldi. Bu olay Terim'in kaptanı Arda Turan ile arasının açılmasına neden oldu. Daha sonra tecrübeli çalıştırıcı, Arda Turan'ı bir süre kadroya almadı. Bilindiği üzere Arda ve Terim arasında çok iyi bağ vardı ve bağ bir daha kurulamadı.
ARDA TURAN'I KADRO DIŞI BIRAKTI
Ay-yıldızlıların, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kosova ile Antalya'da oynayacağı maçtan önce Terim, Arda Turan'ı yeniden Milli Takım'a çağırdı. Avrupa Şampiyonası'nın ardından Terim, başta kaptan Arda Turan olmak üzere, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ü takıma almamıştı. 2018 Dünya Kupası Elemeleri'ne yönelik Makedonya ile oynanan hazırlık maçı dönüşünde gazeteci Bilal Meşe ile tartışma yaşayan Arda, bu olaydan sonra Milli Takım'ı bırakmıştı. Terim bu olayda sürece müdahil olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Son olarak Terim, Alaçatı'da yaşadığı kavga ile gündeme geldi. Damadına ait restoranın yanındaki Yüzevler'e giden Terim, burada Selahattin Aydoğdu ile kavgaya tutuşmuş ve kamuoyu tarafından tepki çekmişti.
FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ MAKAMI KALDIRILDI
Türkiye Futbol Federasyonu bir günde 2 flaş karara imza attı. Öğlen saatlerinde bir araya gel en TFF yeklilileri bir süre sonra Fatih Terim ile görüştü. Tarafların karşılıklı olarak anlaşmasının ardından Fatih Terim, A Milli Takım'dan ayrıldı. TFF'nin aldığı diğer bir karar ise 'Futbol Direktörlüğü' konusu idi. Federasyon yetkilileri Fatih Terim konusunun dışında 'Futbol Direktörlüğü' konusunu da masaya yatırdı. Yapılan toplantının ardından 'Futbol Direktörlüğü' makamının kaldırılması kararı alındı.
HER İKİ TARAF İÇİN DE...
"Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir. Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz."
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrılan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, A Milli Takım'daki üçüncü dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Direktörlüğü'nün yanı sıra A Milli Takım'ın başında bulunan Fatih Terim, ay-yıldızlı ekipte bir maçlık ilk deneyimi hariç, üç dönem görev yaptı. A Milli Takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde oynadığı 135 maçta biri hükmen olmak üzere 70 galibiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği 68 resmi ve 67 özel maçta 33 kez berabere kaldı, 32 defa da mağlup oldu. Terim yönetiminde, 3'ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 205 gol atan milliler, kalesinde ise 139 gol gördü.
ÜÇÜNCÜ DÖNEMİNDE NE YAPTI?
A Milli Takım, Fatih Terim'in üçüncü döneminde 43 maça çıktı. Ay-yıldızlı takım bu dönemdeki maçlardan, birini hükmen olmak üzere 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 7'sinde de berabere kaldı. Milliler, 23'ü resmi, 20'si özel bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten doğan 69 gol atıp, 38 gol yedi. Türk Milli Takımı, söz konusu dönemde sadece 8 maçta gol yollarında suskun kalırken, 18 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
ADIM ADIM AYRILIK
Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasından önce Avrupa Şampiyonası'nda prim, Arda Turan ve son olarak Alaçatı'daki tartışma gibi olaylarla gündeme geldi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, görevinden istifa etti.
Terim'in 3. Milli Takım macerası Abdullah Avcı'nın görevden ayrılmasından sonra 22 Ağustos 2013'te atılan imzayla başladı. O dönemde G.Saray'ı da aynı anda çalıştıran Terim, 24 Eylül'de sarıkırmızılılar ile yollarını ayırdı ve sadece Milli Takım'ın başında kaldı. Deneyimli çalıştırıcı ilk imzayı attığı 22 Ağustos'tan istifasına kadar geçen sürede birçok olayla baş başa kaldı. Terim, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda Hırvatistan, İspanya ve Çek Cumhuriyeti ile mücadele etti ve istenilen sonuçların alınmamasından dolayı eleştiri okları hedefinde oldu.
PRİM KONUSU
Şampiyona bitmeden takım içinde prim olayı yine gündeme geldi. Bu olay Terim'in kaptanı Arda Turan ile arasının açılmasına neden oldu. Daha sonra tecrübeli çalıştırıcı, Arda Turan'ı bir süre kadroya almadı. Bilindiği üzere Arda ve Terim arasında çok iyi bağ vardı ve bağ bir daha kurulamadı.
ARDA TURAN'I KADRO DIŞI BIRAKTI
Ay-yıldızlıların, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kosova ile Antalya'da oynayacağı maçtan önce Terim, Arda Turan'ı yeniden Milli Takım'a çağırdı. Avrupa Şampiyonası'nın ardından Terim, başta kaptan Arda Turan olmak üzere, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ü takıma almamıştı. 2018 Dünya Kupası Elemeleri'ne yönelik Makedonya ile oynanan hazırlık maçı dönüşünde gazeteci Bilal Meşe ile tartışma yaşayan Arda, bu olaydan sonra Milli Takım'ı bırakmıştı. Terim bu olayda sürece müdahil olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Son olarak Terim, Alaçatı'da yaşadığı kavga ile gündeme geldi. Damadına ait restoranın yanındaki Yüzevler'e giden Terim, burada Selahattin Aydoğdu ile kavgaya tutuşmuş ve kamuoyu tarafından tepki çekmişti.
FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ MAKAMI KALDIRILDI
Türkiye Futbol Federasyonu bir günde 2 flaş karara imza attı. Öğlen saatlerinde bir araya gel en TFF yeklilileri bir süre sonra Fatih Terim ile görüştü. Tarafların karşılıklı olarak anlaşmasının ardından Fatih Terim, A Milli Takım'dan ayrıldı. TFF'nin aldığı diğer bir karar ise 'Futbol Direktörlüğü' konusu idi. Federasyon yetkilileri Fatih Terim konusunun dışında 'Futbol Direktörlüğü' konusunu da masaya yatırdı. Yapılan toplantının ardından 'Futbol Direktörlüğü' makamının kaldırılması kararı alındı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:21
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