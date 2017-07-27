Bakan Bak: Fatih Terim'in büyük hizmetleri oldu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Terim hocamız zor zamanlarda heyecanlarıyla Türk futboluna katkılarda bulundu ama bu bir bayrak yarışı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:52
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Başakşehir Brugge'turdu!
Toplam 9
Yorum
POYRAZ Helal olsun size koçlarım be.Maçın ilk 20 dakikası kabus gibiydi ama sonrası gurur tablosuydu tek kötü Milli takım kalecisinin yediğigollerd
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Başakşehir Brugge'turdu!
Toplam 9
Yorum
poyraz Emre mizi FB mizden gönderenler utansın tabi birazcık utanmaları kalmışsa.
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''Teklif bana değil, başkana gelmeli''
Toplam 23
Yorum
Dogrucu Bence Senol hoca her iki gorevide lagiyi ile yerine getirir !!!
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