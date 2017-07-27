 Bakan Bak: Fatih Terim'in büyük hizmetleri oldu – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Bakan Bak: 'in büyük hizmetleri oldu

    Bakan Bak: <a href="/index/fatih-terim?id=387b5325-cdce-4315-bcc3-aace6738c7d9" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'in büyük hizmetleri oldu

    Gençlik ve Spor Bakanı : Terim hocamız zor zamanlarda heyecanlarıyla Türk futboluna katkılarda bulundu ama bu bir bayrak yarışı.

    Gençlik ve Spor Bakanı , 'in görevinden ayrılmasıyla ilgili, " hocamız zor zamanlarda heyecanlarıyla Türk futboluna katkılarda bulundu ama biliyorsunuz, bu bir bayrak yarışı. Türk futbolu yoluna devam edecek" dedi. Fatih Terim'in Türk sporuna ve Türk futboluna büyük hizmetler yapmış bir teknik adam olduğunu belirten Bak, şunları kaydetti: "Hem futbolcu hem de teknik adam olarak önemli hizmetleri oldu. Futbol Federasyonu ile bir araya gelmişler, son gelişmeleri değerlendirmişler. Görüşmeler çerçevesinde böyle bir karar almışlar. Bu karar hayırlı uğurlu olsun. Fatih Terim hocamız zor zamanlarda heyecanlarıyla Türk futboluna katkılarda bulundu ama biliyorsunuz, bu bir bayrak yarışı. Türk futbolu yoluna devam edecek."
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:52
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