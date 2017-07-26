 ''Yalı çocuğu olmayı kabul etmedi'' – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ''Yalı çocuğu olmayı kabul etmedi''

    ''Yalı çocuğu olmayı kabul etmedi''

    Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi ve başkan adaylarından , 'in Türkiye Futbol Federasyonundaki görevlerini bırakmasını değerlendirdi.

    , yaptığı açıklamada, 'in asıl bundan sonra Türk futboluna hizmet vermeye başlayacağını savundu.

    Öztürk, "Bizim kaptan sonunda yalı çocuğu olmayı kabul etmediğini ve bu oyunda olmayacağını söyledi. Şimdi Türk futboluna yeniden bir şeyler vermeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:01
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