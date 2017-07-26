Terim'in yerine kim gelecek?

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevi bırakmasının ardından yerine kimin geleceği merak konusu oldu.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, yaşanan saha dışı olayların ardından görevinden ayrıldı. Terim'in görevden ayrılmasının ardından en çok merak edilen konu yerine kimin geleceği oldu. Terim'in yerine görevi geçici olarak Mehmet Özdilek'e teslim eden Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) üç isim üzerinde çalıştığı belirtildi. Buna göre;



1-ŞENOL GÜNEŞ

Beşiktaş'ın başında gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken Şenol Güneş listenin ilk sırasında yer alıyor. Güneş, Milli Takım'ın başında 2002 Dünya Kupası'nda alınan üçüncülük ile efsaneleşmişti.



2-MIRCEA LUCESCU

2 Eylül'de Ukrayna, 5 Eylül'de de Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmalar öncesi teknik direktör sorununu kesin olarak çözmek isteyen yönetimin bir diğer alternatifi ise Mircea Lucescu. Federasyon Güneş'ten olumlu yanıt alınamaması durumunda Rumen teknik adam ile masaya oturacak.



3-MUSTAFA DENİZLİ

TFF'nin son seçenek olarak ise Mustafa Denizli'yi belirlediği ve Lucescu'dan da olumlu yanıt alınamazsa rotayı tecrübeli teknik adama çevireceği gelen bilgiler arasında.