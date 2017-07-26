Terim'in yerine kim gelecek?
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevi bırakmasının ardından yerine kimin geleceği merak konusu oldu.
1-ŞENOL GÜNEŞ
Beşiktaş'ın başında gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken Şenol Güneş listenin ilk sırasında yer alıyor. Güneş, Milli Takım'ın başında 2002 Dünya Kupası'nda alınan üçüncülük ile efsaneleşmişti.
2-MIRCEA LUCESCU
2 Eylül'de Ukrayna, 5 Eylül'de de Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmalar öncesi teknik direktör sorununu kesin olarak çözmek isteyen yönetimin bir diğer alternatifi ise Mircea Lucescu. Federasyon Güneş'ten olumlu yanıt alınamaması durumunda Rumen teknik adam ile masaya oturacak.
3-MUSTAFA DENİZLİ
TFF'nin son seçenek olarak ise Mustafa Denizli'yi belirlediği ve Lucescu'dan da olumlu yanıt alınamazsa rotayı tecrübeli teknik adama çevireceği gelen bilgiler arasında.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:50
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Terim'in yerine kim gelecek?
Toplam 35
Yorum
oğuz En iyisi aziz yıldırım gelsin ersundan sonraki sene şampiyon olamadı ama bayağı başarılıydı
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RVP şoku!
Toplam 40
Yorum
tekin bu adam ne zaman tam hazır olduki kuyt yanılttı hepimizi bunlarıda onun gibi sandık tez zamanda gönderin bu hollandalıları
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 91
Yorum
GS LI TERİM İSMİ GECİNCE KUŞGİLER STRESTEN TÜY DÖKMEYE BAŞLADI GS HABERLERİNE GELME DİYE YORUM YAPIYOR LAR CILDIRIN KUŞGİLLER
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