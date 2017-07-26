Terim istifa sürecine nasıl geldi?
Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasından önce Avrupa Şampiyonası’nda prim, Arda Turan ve son olarak Alaçatı’daki tartışma gibi olaylarla gündeme geldi.
Prim konusu
Deneyimli çalıştırıcı ilk imzayı attığı 22 Ağustos'tan istifasına kadar geçen sürede birçok olayla baş başa kaldı. Terim, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda Hırvatistan, İspanya ve Çek Cumhuriyeti ile mücadele etti ve istenilen sonuçların alınmamasından dolayı eleştiri okları hedefinde oldu. Şampiyona bitmeden takım içinde prim olayı yine gündeme geldi. Bu olay Terim'in kaptanı Arda Turan ile arasının açılmasına neden oldu. Daha sonra tecrübeli çalıştırıcı, Arda Turan'ı bir süre kadroya almadı. Bilindiği üzere Arda ve Terim arasında çok iyi bağ vardı.
Arda Turan'ı kadro dışı bıraktı
Ay-yıldızlıların, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kosova ile Antalya'da oynayacağı maçtan önce Terim, Arda Turan'ı yeniden Milli Takım'a çağırdı. Avrupa Şampiyonası'nın ardından Fatih Terim, başta kaptan Arda Turan olmak üzere, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ü takıma almamıştı. 2018 Dünya Kupası Elemeleri'ne yönelik Makedonya ile oynanan hazırlık maçı dönüşünde gazeteci Bilal Meşe ile tartışma yaşayan Arda Turan, bu olaydan sonra Milli Takımı bırakmıştı. Terim bu olayda sürece müdahil olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.
Alaçatı olayı
Son olarak Fatih Terim, Alaçatı'da yaşadığı kavga ile gündeme geldi. Damadına ait restoranın yanındaki Yüzevler'e giden Terim, burada Selahattin Aydoğdu ile tartışma yaşamış, kamuoyu tarafından tepki çekmişti. Günlerce konuşulan olaydan sonra tecrübeli antrenör, basın toplantısında olayın nasıl geliştiğini aktardı.
Yaşanan saha dışı olayların Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrıldı.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:40
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 44
Yorum
Cimbom kalbi seninle Inşallah gelir beyler tudordan ve bazı geçmiş hocalardan daha başarılı umarım başa geçer cim bom mun
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Yuvaya dönüyor
Toplam 19
Yorum
GS SENİN YUVAN DENAYER. DOĞRUYSA HOŞ GELDİN GS YIM İNŞALLAH DOĞRUDUR DENAYER. GEL GS SENİN YUVAN
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Sosyal medyadan Şenol Güneş çağrısı
Toplam 38
Yorum
kral fatıh terime de yapmıstınız galatasaray toparlanamadı bıdaha barı senol hocaya karısmayın
Terim istifa sürecine nasıl geldi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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