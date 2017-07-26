İşte o sorunun cevabı...

Ancak TFF'nin Terim'i görevden almasının maliyeti ise çok farklı rakamlar üzerinde kurulmuştu: Terim'in yıllık ücreti 3.5 milyon Euro... Fatih Terim'in sözleşmesinin bitmesine bu aydan itibaren kalan süre ise 16 ay... Terim bu süre içerisinde Milli Takım'daki görevinden alınması halinde toplam 16 aylık parasını her ay 291 bin Euro olarak almaya devam edecekti. Bu rakam toplamda yaklaşık olarak 4.7 milyon Euro'ya tekabül ediyor. Yani, eğer TFF, Terim'i tek taraflı gönderdiğini açıklasaydı, Terim'e sözleşmesinin kalan dönemindeki alacaklarının tamamını (4.7 milyon euro) ödeyecekti. (Bu durum Terim'in Milan'daki görevine son verildikten sonra 2 yıl boyunca İtalyan kulübünden aylık 100 bin Dolar almasına benziyor.)



İKİ TARAF DA TAZMİNAT ÖDEMEYECEK

Fatih Terim ve TFF cepheleri, karşılıklı olarak anlaştığı için, iki taraf da birbirine herhangi bir tazminat bedeli ödemeyecek.