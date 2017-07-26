İşte o sorunun cevabı...
15 Kasım 2013 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasında 5+2 yıllık bir sözleşme yapılmıştı. Sözleşmedeki maddeler ise gerçekten can yakıcıydı. 15 Kasım 2018'e kadar Terim'in sözleşmesi devam edecek sonrasında da 2 yıllık opsiyon devreye girecekti. Terim bu süre içerisinde sözleşmeyi tek taraflı feshederse 1 milyon 450 bin Euro'yu TFF'ye tazminat olarak ödeyecekti.
Ancak TFF'nin Terim'i görevden almasının maliyeti ise çok farklı rakamlar üzerinde kurulmuştu: Terim'in yıllık ücreti 3.5 milyon Euro... Fatih Terim'in sözleşmesinin bitmesine bu aydan itibaren kalan süre ise 16 ay... Terim bu süre içerisinde Milli Takım'daki görevinden alınması halinde toplam 16 aylık parasını her ay 291 bin Euro olarak almaya devam edecekti. Bu rakam toplamda yaklaşık olarak 4.7 milyon Euro'ya tekabül ediyor. Yani, eğer TFF, Terim'i tek taraflı gönderdiğini açıklasaydı, Terim'e sözleşmesinin kalan dönemindeki alacaklarının tamamını (4.7 milyon euro) ödeyecekti. (Bu durum Terim'in Milan'daki görevine son verildikten sonra 2 yıl boyunca İtalyan kulübünden aylık 100 bin Dolar almasına benziyor.)
İKİ TARAF DA TAZMİNAT ÖDEMEYECEK
Fatih Terim ve TFF cepheleri, karşılıklı olarak anlaştığı için, iki taraf da birbirine herhangi bir tazminat bedeli ödemeyecek.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:49
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Terim'in yerine kim gelecek?
Toplam 35
Yorum
oğuz En iyisi aziz yıldırım gelsin ersundan sonraki sene şampiyon olamadı ama bayağı başarılıydı
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 93
Yorum
GS LI TERİM İSMİ GECİNCE KUŞGİLER STRESTEN TÜY DÖKMEYE BAŞLADI GS HABERLERİNE GELME DİYE YORUM YAPIYOR LAR CILDIRIN KUŞGİLLER
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Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu
Toplam 2
Yorum
Fiko Kargaların yenilmediği takım mı var zaten. Gelenden geçenden 6 yiyip geri dönüyor.Başakşehir kediyle karganın yapamadığını yapacak bugün.
İşte o sorunun cevabı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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