 İşte o sorunun cevabı... – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İşte o sorunun cevabı...

    İşte o sorunun cevabı...

    15 Kasım 2013 tarihinde ile arasında 5+2 yıllık bir sözleşme yapılmıştı. Sözleşmedeki maddeler ise gerçekten can yakıcıydı. 15 Kasım 2018'e kadar Terim'in sözleşmesi devam edecek sonrasında da 2 yıllık opsiyon devreye girecekti. Terim bu süre içerisinde sözleşmeyi tek taraflı feshederse 1 milyon 450 bin Euro'yu TFF'ye tazminat olarak ödeyecekti.

    Ancak TFF'nin Terim'i görevden almasının maliyeti ise çok farklı rakamlar üzerinde kurulmuştu: Terim'in yıllık ücreti 3.5 milyon Euro... 'in sözleşmesinin bitmesine bu aydan itibaren kalan süre ise 16 ay... Terim bu süre içerisinde Milli Takım'daki görevinden alınması halinde toplam 16 aylık parasını her ay 291 bin Euro olarak almaya devam edecekti. Bu rakam toplamda yaklaşık olarak 4.7 milyon Euro'ya tekabül ediyor. Yani, eğer TFF, Terim'i tek taraflı gönderdiğini açıklasaydı, Terim'e sözleşmesinin kalan dönemindeki alacaklarının tamamını (4.7 milyon euro) ödeyecekti. (Bu durum Terim'in Milan'daki görevine son verildikten sonra 2 yıl boyunca İtalyan kulübünden aylık 100 bin Dolar almasına benziyor.)

    İKİ TARAF DA TAZMİNAT ÖDEMEYECEK
    Fatih Terim ve TFF cepheleri, karşılıklı olarak anlaştığı için, iki taraf da birbirine herhangi bir tazminat bedeli ödemeyecek.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte o sorunun cevabı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.