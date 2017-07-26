"Herkes ettiğini bulacak..."
Fatih Teirm'in Milli Takım'daki görevinden ayrılmasından sonra Arda Turan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir etkileşim dikkat çekti.
Çalkantılı günler sonrasında Arda Turan milli takımı bıraktığını açıklarken, gelinen süreçte Fatih Terim de çareyi ayrılıkta buldu. Terim'in ayrılık kararı sonrası gözler Arda Turan'a çevriliirken Barcelonalı futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
"HERKES ETTİĞİNİ BULACAK"
Sosyal medyayı etkili kullanan Arda'nın, halk ozanı Neşet Ertaş'ın bir deyişinin yer aldığı iletiyi beğenmesi Fatih Terim'e gönderme olarak yorumlandı. Arda'nın beğendiği iletide "Can yakıp da kalp kırma senin de gül benzin solacak bir gün. Her canlının kalbi Allah'a bağlı, herkes ettiğini bulacak bir gün" ifadeleri yer alıyor.
İşte Arda Turan'ın beğendiği o mesaj:
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:55
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Terim'in yerine kim gelecek?
Toplam 35
Yorum
oğuz En iyisi aziz yıldırım gelsin ersundan sonraki sene şampiyon olamadı ama bayağı başarılıydı
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RVP şoku!
Toplam 40
Yorum
tekin bu adam ne zaman tam hazır olduki kuyt yanılttı hepimizi bunlarıda onun gibi sandık tez zamanda gönderin bu hollandalıları
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 91
Yorum
GS LI TERİM İSMİ GECİNCE KUŞGİLER STRESTEN TÜY DÖKMEYE BAŞLADI GS HABERLERİNE GELME DİYE YORUM YAPIYOR LAR CILDIRIN KUŞGİLLER
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