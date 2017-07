"Herkes ettiğini bulacak..."

İşte Arda Turan'ın beğendiği o mesaj:

EURO 2016'daki prim tartışmalarıyla Arda Turan ve Fatih Terim 'in arası açılmış; milli takım uçağındaki gazeteciye saldırı olayı sonrasında ikilinin arasındaki ipler tamamen kopmuştu.Çalkantılı günler sonrasında Arda Turan milli takımı bıraktığını açıklarken, gelinen süreçte Fatih Terim de çareyi ayrılıkta buldu. Terim'in ayrılık kararı sonrası gözler Arda Turan'a çevriliirken Barcelonalı futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.Sosyal medyayı etkili kullanan Arda'nın, halk ozanı Neşet Ertaş'ın bir deyişinin yer aldığı iletiyi beğenmesi Fatih Terim'e gönderme olarak yorumlandı. Arda'nın beğendiği iletide "Can yakıp da kalp kırma senin de gül benzin solacak bir gün. Her canlının kalbi Allah'a bağlı," ifadeleri yer alıyor.