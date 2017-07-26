 Gözler Arda Turan'a döndü – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Gözler 'a döndü

    Gözler Arda Turan'a döndü

    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in milli takımdaki görevini bırakmasının ardından gözler Barcelona'da forma giyen 'a çevrildi.

    Özellikle son dönemde ve Alaçatı olayları sonrasında gündemden düşmeyen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, milli takımdaki görevinden ayrıldı. Fatih Terim'in bu kararı sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Arda Turan'ın milli takıma geri dönebileceği oldu. Arda Turan, milli takımı bırakma sürecinde kendisine sorulan "Fatih Terim giderse milli takıma döner misin" sorusuna "Bu kişisel bir durum değil, dönmem" demişti..
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:06
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