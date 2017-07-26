Gözler Arda Turan'a döndü
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in milli takımdaki görevini bırakmasının ardından gözler Barcelona'da forma giyen Arda Turan'a çevrildi.
Özellikle son dönemde Arda Turan ve Alaçatı olayları sonrasında gündemden düşmeyen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, milli takımdaki görevinden ayrıldı. Fatih Terim'in bu kararı sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Arda Turan'ın milli takıma geri dönebileceği oldu. Arda Turan, milli takımı bırakma sürecinde kendisine sorulan "Fatih Terim giderse milli takıma döner misin" sorusuna "Bu kişisel bir durum değil, dönmem" demişti..
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Toplam 23
Yorum
eleman GELIYOR GELIYOR.at artik imzani gel biran önce
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Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Toplam 23
Yorum
sek helal kebabçı celal
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Belhanda çok çabuk pes etti
Toplam 49
Yorum
kaya ben sneijderi göndermem tabi ama yeni gelen bir topçuyu da linç etmem adamın ne suçu var verdin parayı aldın. Taraftarda linç etti. Yakışmad
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