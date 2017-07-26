Fatih Terim ardından onlarda bıraktı

Fatih Terim'in, Milli Takımdaki yardımcıları konumunda olan Hande Demirtaş, Bülent Bayraktar, TFF Milli Takımlar Tesisler Koordinatörü Fahri Yılmaz ve A Milli Takım İdari Sorumlusu Şükrü Hanedar'ın da görevlerinden istifa ettikleri öğrenildi.