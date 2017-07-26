 Fatih Terim ardından onlarda bıraktı – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Fatih Terim ardından onlarda bıraktı

    Fatih Terim ardından onlarda bıraktı

    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in bugün ani bir karar ile görevini bırakmasının ardından, birlikte görev yaptığı isimlerden bazıları da istifalarını TFF'ye ilettiler.

    Fatih Terim'in, Milli Takımdaki yardımcıları konumunda olan , Bülent Bayraktar, TFF Milli Takımlar Tesisler Koordinatörü Fahri Yılmaz ve A Milli Takım İdari Sorumlusu Şükrü Hanedar'ın da görevlerinden istifa ettikleri öğrenildi.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:40
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