Fatih Terim ardından onlarda bıraktı
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in bugün ani bir karar ile görevini bırakmasının ardından, birlikte görev yaptığı isimlerden bazıları da istifalarını TFF'ye ilettiler.
Fatih Terim'in, Milli Takımdaki yardımcıları konumunda olan Hande Demirtaş, Bülent Bayraktar, TFF Milli Takımlar Tesisler Koordinatörü Fahri Yılmaz ve A Milli Takım İdari Sorumlusu Şükrü Hanedar'ın da görevlerinden istifa ettikleri öğrenildi.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:40
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Terim'in yerine kim gelecek?
Toplam 35
Yorum
oğuz En iyisi aziz yıldırım gelsin ersundan sonraki sene şampiyon olamadı ama bayağı başarılıydı
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RVP şoku!
Toplam 40
Yorum
tekin bu adam ne zaman tam hazır olduki kuyt yanılttı hepimizi bunlarıda onun gibi sandık tez zamanda gönderin bu hollandalıları
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 91
Yorum
GS LI TERİM İSMİ GECİNCE KUŞGİLER STRESTEN TÜY DÖKMEYE BAŞLADI GS HABERLERİNE GELME DİYE YORUM YAPIYOR LAR CILDIRIN KUŞGİLLER
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