Terim’in sağ kolu

Bir süre önce milli takım hocası Fatih Terim ile görüşen Mehmet Özdilek Terim’in birinci yardımcılığına getirildi. Usta hoca “Hedefim ay-yıldıza hizmet etmek” dedi.

A Milli Takım'ın eski antrenörü Mehmet Özdilek yeniden ay-yıldıza döndü. Bir süre önce milli takımlar direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen Özdilek, her konuda anlaştı ve Terim'in birinci yardımcılığına getirildi. Tecrübeli futbol adamı, "Allah bana bu görevi ikinci kez nasip etti. Bundan sonra ilk hedefim ay-yıldıza hizmet etmek, ikincisi ise Beşiktaş'a hoca olmak" dedi. Daha önce de milli takımda görev yapan Şifo, 16 Kasım 2005'teki Türkiye-İsviçre maçı sonrası soyunma odasına giden İsviçreli futbolcu Behrami'ye çelme takmış, İsviçreli futbolcu Benjamin Huggel de bu hareketin ardından Özdilek'e tekme atmıştı.