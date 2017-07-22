 Terim'in yardımcısı Şifo Mehmet oldu – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Terim'in yardımcısı Şifo Mehmet oldu

    Terim'in yardımcısı Şifo Mehmet oldu

    Beşiktaş'ın milli futbolcusu, A Milli Takım'ın eski antrenörü , yeniden Ay-yıldızlı sayfayı açtı.

    Bir süre önce Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen Özdilek (Şifo Mehmet), her konuda anlaştı ve Terim'in birinci yardımcılığına getirildi. Yarın ya da salı günü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ali Dürüst ile beraber sözleşme imzalayacak olan Özdilek, "Allah bana bu görevi ikinci defa vermeyi nasip etti. 2006'da yaşanan kötü olayları aklıma dahi getirmek istemiyorum ama tamamen silip yeni bir sayfa açacağımdan eminim. Bundan sonra iki ana hedeflerimden bir tanesi Ay-yıldızlı formaya uzun süre hizmet etmek, ya da nice başarılar yaşadığım Beşiktaş'ta hoca olmak" dedi.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:52
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