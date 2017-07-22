Terim'in yardımcısı Şifo Mehmet oldu
Beşiktaş'ın milli futbolcusu, A Milli Takım'ın eski antrenörü Mehmet Özdilek, yeniden Ay-yıldızlı sayfayı açtı.
Bir süre önce Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen Özdilek (Şifo Mehmet), her konuda anlaştı ve Terim'in birinci yardımcılığına getirildi. Yarın ya da salı günü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ali Dürüst ile beraber sözleşme imzalayacak olan Özdilek, "Allah bana bu görevi ikinci defa vermeyi nasip etti. 2006'da yaşanan kötü olayları aklıma dahi getirmek istemiyorum ama tamamen silip yeni bir sayfa açacağımdan eminim. Bundan sonra iki ana hedeflerimden bir tanesi Ay-yıldızlı formaya uzun süre hizmet etmek, ya da nice başarılar yaşadığım Beşiktaş'ta hoca olmak" dedi.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:52
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''Gerçek bir futbol fenomeni''
Toplam 8
Yorum
WES Sen Wesley 5 milyon haketmiyor diye gönder ki hepsinden daha fazla o parayı hakeden adam yerine belhandayı al 10milyon bons. yıllıklar 20m
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Israrla Perez
Toplam 12
Yorum
saçmalık Arsenalın kampa bile almadığı adamı biz niye ilk 11 e alıyoruz ya burası yol geçen hanımı yapacağınız işin......
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Galatasaray, Avrupa'da "dibe vurdu"
Toplam 32
Yorum
TARAFTAR FUTBOL YOKSUNU SELÇUK-SİNAN-YASIN-CAROL-LINES-TOLGA İLE BU OLACAĞI BELLI,2 SENEDİR G.SARAYI BİTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR GÖNDERİN BUNLARI
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