TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Hasan Doğan'ı andı
Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, federasyonun eski başkanlarından Hasan Doğan'ın ölümünün 9. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı, federasyonun eski başkanlarından Hasan Doğan'ı ölümünün 9. yıl dönümünde yayımladığı mesajlarla andı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan anma mesajında şu ifadelere yer verildi:
"TFF olarak merhum başkanımız Hasan Doğan'ı ölümünün 9. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. 14 Şubat 2008'de TFF Başkanı seçilen Hasan Doğan'ı 5 Temmuz 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu ebediyete uğurlamıştık. Türk futboluna verdiği değerli katkılardan ötürü her zaman şükranla andığımız merhum Hasan Doğan'ın adı, TFF tarihinin en önemli projeleri arasında yer alan ve 4 Temmuz 2014'te açılışı yapılan Riva'daki Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu da Hasan Doğan adına oynanmıştı."
Kulüpler Birliği Vakfının sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden, başkan Göksel Gümüşdağ imzasıyla paylaşılan mesajda, "TFF 37. Başkanı sevgili ağabeyim merhum Hasan Doğan'ı 9 yıl önce bugün kaybetmenin hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. Türk futboluna görev aldığı kısa sürede büyük hizmetleri olan, birlikte daha çok projelere imza atmayı hedeflerken, erken şekilde 5 Temmuz 2008 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan merhum ağabeyim Hasan Doğan'ı vefatının 9. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." denildi.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:43
-
Sneijder zirvesi
Toplam 24
Yorum
sinan şanoğlu aldığı cuval yükü paraya karşılık oynadığı 4 sezonda başarılı 10 macını sayamazsınız,adam GS sömürdü,bu sezon kalsa 10 maç oynamaz.
-
Sneijder zirvesi
Toplam 24
Yorum
sinaaydeer ADAM GİDİCEK DİYE KORKUDAN 3.5 ATAN Bİ TAKIM İLK DEFA GÖRÜYOM :D :D AHAHAHA
-
Sneijder zirvesi
Toplam 24
Yorum
Baris Futboldan anlamayan lar yorum yapmasın o adam sakat ken kaç tane maç kaybettik adam asist kralı kilit pas vererek gomis gol kralı olur
TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Hasan Doğan'ı andı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.