"Türk futbolunun sorunu Milli Takım değil"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği iş birliğinde düzenlenen antrenör gelişim seminerine katılan Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın uçakta bir basın mensubuna saldırmasıyla gündeme gelen A Milli Futbol Takımı'yla ilgili olarak, "Türk futbolunun sorunu A Milli Takım değil." ifadesini kullanan Avcı, "Milli takımda benden önce de benden sonra da futbol konuşulmuyor. Sadece magazin konuşuluyor. Bu son derece yanlış." dedi.

Türk futbolunun sorununun temelde çözülmesi gerektiğini ifade eden Avcı, oyuncuların henüz altyapıdayken kulüpler ve federasyon tarafından denetlenmesinin önemine işaret etti.

Abdullah Avcı, eğitmen kalitesinin tartışıldığı bir altyapı ile başarının uluslararası camiaya taşınamayacağını aktararak, antrenörün denetlenmesi ve alt liglerde organizasyonun doğru yapılması gerektiğini savundu.

- "Huzurlu çalışmak daha sağlıklı"

Başarılı teknik adam, büyük takımlarda çalışmanın dezavantajlarına değinerek, "Futbolcuyu oynattığınız zaman problem, oynatmadığınız zaman problem. Geçmişte teklifler aldım. Bazen teknik adamın duyguları ile de hareket etmesi gerekiyor. Verdiğiniz kararda kafanızın rahat olması gerekiyor. Huzurlu çalışmak daha sağlıklı duruyor. 'Oralarda sahanın dışı daha yorucu olacak.' diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Avcı, geride kalan sezona Avrupa kupası maçları oynayarak başladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu durum bize çok önemli tecrübeler kazandırdı. Bir tanesi Avrupa'nın üst seviye takımlarından Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ti. Şampiyonlar Ligi oynamış bir takım. Bu eşleşme bize sahadaki oyun anlamında çok önemli tecrübeler kazandırdı. Sonrasında lige galibiyetlerle başlamak da bizim öz güvenimizi artırdı. İlk 17 hafta, şampiyonluğu telaffuz dahi etmedim. Hep bir sonraki maçı düşündük."

- "Cengiz Ünder, ilk antrenmanda kendini kabul ettirdi"

Teknik direktör Avcı, takımının genç yıldızı Cengiz Ünder'in ilk günden itibaren kalitesini gösterdiğini vurgulayarak, "Cengiz Ünder, çıktığı ilk antrenmanda kendini kabul ettirdi. Atacağı golün hayalini kağıda çizen biri. Biz ona güvendik. O güveni bize hissettirdi. Avrupa'dan takip ediliyor, isteniyor." ifadelerini kullandı.

Takımın tecrübeli ismi Emre Belözoğlu'na da övgülerde bulunan Avcı, "O, kariyerimde tanıştığım, son 50 senenin en yetenekli Türk futbolcusu. Sahada olması, bir teknik adam için büyük rahatlık." değerlendirmesinde bulundu.