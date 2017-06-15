Arda’yı kazanmalıyız
TFF Başkanı Yıldırım Demirören TRT Spor'da gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Demirören, “Arda ‘Pişman değilim’ dese de yaptığı hatadır. Milli Takımı bırakmak diye bir lüks yok. Arda hata da yapsa, o sözleri söylemiş de olsa, ben Arda’yı kazanmaya çalışırım” dedi.
GÖNDERİLME KARARINI TFF VERDİ
Arda olayını uçak indikten sonra bana atılan mesajla öğrendim. Yönetim olarak kararımızı anında hocamıza ilettik. Hocamız aynı fikirde olduğunu beyan etti. Olayın ardından Arda beni aradı. Ne konuştuğumuz bizim aramızda ama araması bile önemli diyelim. Arda Turan'ın Milli Takımı bırakmasına hepimiz çok üzüldük. Diğer taraftan da onu korumamız gerekiyor, bir dünya markası. Arda'yı bırakma konuşmasından sonra aradım. Tatilden sonra kendisiyle yeniden konuşmak istediğimi söyledim. Arda gibi bir oyuncuyu kazanabilirsek hocamız ileride teknik olarak 'İstiyorum' derse oynatabilirdi. Kendi beyanıyla 'Bırakıyorum' dedikten sonra bizim yapabileceğimiz bir şey yok.
ÖZÜR DİLEMEK BİR ERDEMDİR
Bilal Meşe'yi ertesi gün aradım. Kendisine 'Bir başkan olarak rica ediyorum, Arda'ya dava açma, bu olayı bitirelim' dedim. Arda 'Pişman değilim' dese de yaptığı hatadır. Milli Takımı bırakmak diye bir lüks yok. Arda hata da yapsa, o sözleri söylemiş de olsa, ben Arda'yı kazanmaya çalışırım. Arda Turan krizini bahane edip kişisel çıkarları için olayı başka yerlere taşıyanlar bu sorunu çok büyüttüler. Özür dilemek erdemdir, en büyük adamlıktır. Arda'ya verilen metinde buna yer verilmişti. Referandumdaki olaydan dolayı Arda'ya bir vurulacakken üç vurulmaya çalışıldı, buna katılıyorum" dedi.
ÜÇ BÜYÜK MARKA YIPRATILIYOR
Başkan Demirören üç büyük markayı yıpratmak için hep beraber uğraşıldığını belirterek, "Basın mensupları toplantıdan çıkmasalar, Arda, kendisine verilen metni okuyacakmış, duyduğumuz bu. Primle ilgili tartışmalar her yerde yaşanabilir. Verilen primi beğenmeyebilirler, bunlar normal. Yazılanlar, hakaretler, medyadaki şeyler beni başka türlü etkiler, gencecik çocukları başka etkiler. Primleri, Fatih Terim'in sözleşmesini, TFF'de çalışan birileri sızdırmıştır. Bu kişileri bulabilmem imkansız.
MİLLİ DEĞERE HAKARET EDİYORUZ
Bir hata yaptı ise hatasını göstererek, değerlerimizi geri kazanmamız lazım. Bizim örfümüz adetimiz böyle. Medyaya şunu söylüyorum; prim tartışmasını EURO 2016'dan sonra yapsaydınız. Ne kaybederdiniz üç günde? Gruplarda bizimle aynı puanı alan ve kazanamayan Portekiz şampiyon oldu. Bir futbolcuya, hocaya hakaret ediyorsak, eleştiri demiyorum, aslında bir milli değere hakaret ediyoruz demektir" ifadelerini kullandı.
MEVLANA GİBİ KOLUMUZU AÇARIZ
Bizlerin konumu, özellikle benim konumum, federasyon başkanıyız. Federasyon başkanı, Mevlana gibi elimizi, kolumuz açarız, herkese sevgi duyguları ile yaklaşmak zorundayız. Bir hata yapılmıştır, hatayı anlatırız ama hata yapanı yerden yere vurmak için değil kazanmak için, marka değeri için elimizden geleni de yaparız. Ben bunu yapmaya çalıştım. Birine bir hakaret bir saldırı yapılacaksa, bugün benim herkese saldırmam lazım. Çünkü aynı hakaretler aşağı yukarı bana da yapılıyor. Ben o kişilerin elini sıkarak gördüğüm vakit merhaba diyerek bana hakaret edenleri zaten orada eziyorum. Arda'nın da bu hareketi yapması gerekiyor.
PRİMİ BEĞENMEYEBİLİRLER
Primle ilgili tartışmalar her yerde yaşanabilir. Verilen primi beğenmeyebilirler, bunlar normal şeyler. Bu sezon bütçemize prim koymadık, bunu bile tartıştılar. Primleri, Fatih Terim'in sözleşmesini TFF'de çalışan birileri sızdırmıştır. Bu kişileri bulabilmem imkansız. TFF'de FETÖ soruşturması sonrası 150 kişi işten çıkarıldı. Bize gelen bilgiler doğrultusunda bu kişiler görevlerinden uzaklaştırıldı. Yoksa bizim kimseye karşı şahsi bir sorunumuz olamaz. Temizlendi mi, devletin kurumlarında daha temizlenmedi...
DEMİRÖREN'DEN SATIR BAŞLARI
Seyirci ortalaması tam yüzde 7 arttı
Süper Lig'de seyirci ortalaması yüzde 7, TFF 1. Lig'de yüzde 35 arttı. Süper Lig'de yepyeni bir kulüp, şampiyonluk kovaladı. 4 büyükler dışında bir takım, kupa kazandı. Milli takım taraftarını 3 binden 35 bine çıktı.
2018 itibariyle yeni formaları giyeceğiz
Bu formalarımız bence güzel ama 2018 itibari ile yeni formaları giyeceğiz gibi görünüyor. Hakemlerin bu sezonki performansından çok memnunum. Herkes hatalarımızı anlatıyor ama kimse yaptığımız yenilikleri konuşmuyor.
Stada yabancı madde sokan emniyet var
Eskişehir-Göztepe finalinde toplam 38 dakika uzatma oynandı. Rekor olabilir. Bu işlerin bitmesi lazım... Göztepe - Eskişehirspor maçında stada yabancı maddeleri sokan bir emniyet mensubu var. Yakalandı.
Federasyonun 20 takımlı lig projesi yok
Federasyonun '20 takımlı lig' diye bir projesi yok. Böyle bir şey yaparsak büyük ceza alarız. Euro 2024'ü düzenleme hakkını alırsak Türkiye'nin şampiyon olacağına inanıyorum. Biz 2019 yılına kadar görevimizin başındayız.
Yayın geliri 800 milyon dolar olmalı
Şu anda 500 milyon dolar olan yayın geliri, 5 sene sonra 800 milyon dolar olmalı. Bunun için hep birlikte çalışmalıyız. Liglerimizin marka değerini yükseltemek için elimizden geleni yapmalıyız.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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Mitrovic için dev kapışma
Toplam 3
Yorum
Huseyn Şu yorumları herdefa göruyorum hep bu ne biciö transfer fln filn ronaldoyumu istiyorsunuz?
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
yorumcu 30 yaş üstü moruklar takımı oluşturmaya devam.
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
Fatih Siz bunları bize yıldız diye yutturacağınızı mı sanıyorsunuz. Ne GS forması alırım, ne maçını izlerim ne de destek veririm.
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