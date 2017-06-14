Yıldırım Demirören'den Arda Turan'a destek

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TRT Spor'da katıldığı programda gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Takım'ı bırakmak diye bir lüks olmadığını belirterek, "Arda hata da yapsa, o sözleri söylemiş de olsa, ben Arda'yı kazanmaya çalışırım" dedi.

"Arda olayını uçak indikten sonra bana gelen mesajla öğrendim. Hocamızla konuşup ona göre bir karar alamamız gerektiğine kanaat getirdim. Yönetim olarak kararımızı anında hocamıza ilettik. Hocamız aynı fikirde olduğunu beyan ederek, futbolcunun uyanmasını bekledi. İlk olarak Arda'nın yaptığı hareketin doğru olmadığını ve kendisini kadro dışı bırakmamız gerektiğini söyledik. Arda, Fatih Terim'le görüşme yaptıktan sonra beni aradı. Konuştuklarımız ikimiz arasında ama. Hocamız affedilebilir bir duruma getirebileceğini düşünüyordu konunun. Arda'nın Milli Takım'ı bırakmasına hepimiz çok üzüldük. Diğer taraftan da onu korumamız gerekiyor, bir dünya markası.

"GAZETECİLER BASIN TOPLANTISINI TERK EDİNCE..."

Arda'yı Milli Takım'ı bırakma konuşmasından sonra aradım. Tatilden sonra kendisiyle konuşmak istediğimi beyan ettim. Bilal Meşe'yi ertesi gün aradım. Kendisine 'Bir başkan olarak dava açma, bu konuyu aramızda konuşup halledelim' dedim. Açar mı bilmiyorum. Arda'nın yaptığı bir hatadır. Arda hata da yapsa, o sözleri söylemiş de olsa, ben Arda'yı kazanmaya çalışırım. Arda Turan krizini bahane edip kişisel çıkarları için olayı başka yerlere taşıyanlar, bu sorunu çok büyüttüler. Özür dilemek erdemdir, en büyük adamlıktır. Arda'ya verilen metinde buna yer verilmişti. Gazeteciler basın toplantısını terk edince, Arda o metni okumadı. Öyle duyum aldım. Kendi düşüncesini bilemem.

"ALT TARAFI BİR OYUNCUMUZ BİR HATA YAPTI"

Referandumdaki olaydan dolayı Arda'ya bir vurulacakken üç vurulmaya çalışıldı. Buna katılıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim, Arda Turan... Üç dünya markasını yıpratmak için hep beraber uğraşıyoruz. Alt tarafı bir oyuncumuz bir hata yaptı. Arda hepimizin bir kardeşi. Arda da, Fatih Terim de bir dünya markası. Eğer yaş geçmediyse Milli Takım'ı bırakmak diye bir lüks yok. Bunun yaptırımını toplum verir.

PRİM AÇIKLAMASI...

Primle ilgili tartışmalar her yerde yaşanabilir. Verilen primi beğenmeyebilirler, bunlar normal şeyler. Bu sezon bütçemize prim koymadık, bunu bile tartıştılar. Primleri, Fatih Terim'in sözleşmesini TFF'de çalışan birileri sızdırmıştır. Bu kişileri bulabilmem imkansız. TFF'de FETÖ soruşturması sonrası 150 kişi işten çıkarıldı. Temizlendi mi, devletin kurumlarında daha temizlenmedi...

Medyaya şunu söylüyorum: Prim tartışmasını Euro 2016'dan sonra yapsaydınız. Ne kaybederdiniz üç günde? Gruplarda bizimle aynı puanı alan ve kazanamayan Portekiz şampiyon oldu. Biraz bekleseydik.