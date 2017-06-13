Yüzüme söyleyemedi
Arda Turan, Fatih Terim'i samimiyetsizlikle suçlayıp sert tepki gösterdi. TFF yöneticisi Cengiz Zülfikaroğlu'nun kendisine primi sorduğunu ve 100 bin aşağı veya yukarısını söylediğini belirten Arda, "Ben, 'Bu kadar' dedim. 'Personelin primini de unutma' dedim. Hoca 3 ay içinde tutup takım içinde onun arkasından konuştuğumu söyledi" dedi. Fatih Terim'in Kosova maçı sonrası basın toplantısında Arda'ya yönelik "gelsin yüzüme söylesin" çıkışını da eleştiren Barcelonalı yıldız, "Hayatım boyunca her şeyi hocanın yüzüne söyledim. Hoca bana söylemek yerine her şeyi basın toplantısında söyledi" ifadelerini kullandı.
BİLAL MEŞE'Yİ İLK KEZ GÖRDÜM
"Prim konusunda Cengiz Zülfikaroğlu ile tesadüfen Ahmet Bulut'la konuşurken görüştüm. 'Oğlum yarın yönetim kurulu toplantısı var, tam prim ne kadardı?' dedi. 100 bin aşağı veya yukarısını söyledi. Ben de, 'Bu kadar' dedim. 'Gözünü seveyim personelin primini de unutma' dedim. Hoca bunu 3 ay içinde tutup bütün takım içinde onun arkasından konuştuğumu söyledi. Bilal Meşe'yi hayatım boyunca ilk defa uçağın orada gördüm."
BENİMLE BIRAKACAKLARDI
"Neden öyle çabuk çabuk açıklama yaptım. Bazı arkadaşlarım benimle beraber gelip bırakabileceğini söylediler. Asla böyle bir şeyin doğru olmadığını ülkeye hizmet ettiğimizi benim buradaki durumumum zarar verdiğini söyleyerek, konunun şahsiliğini söyledim. Arkadaşlarım kabul etmedi. 'Biz de seninle geleceğiz' dediler. Kosova gibi önemli bir maçımız vardı, bırakma kararı zaten kafamdaydı."
HOCA KENDİNİ YALANLADI
"Hocanın odasına gidip helallik almak istedim. Hayatım boyunca her şeyi hocanın yüzüne söyledim. Hoca bana söylemek yerine basın toplantısında söyledi. İçine sinmekle ilgili öyle demek istemediğini söyledi. 'Benim sizin şerefinizle ilgili konuşmam mümkün müdür?' dedi. Bunlar hocanın kendi takdiridir. Ben bir olay varsa açıkça söylüyorum. Kusurlarım varsa açıkça söylüyorum."
BURAK PRİM İÇİN YEMİN ETTİRDİ
"Ben milli takımı bıraktım, herkese çok teşekkür ediyorum. Ben ülkeme hizmet ettim. Ülkemin formasını çok seviyorum. Ama artık orada olmam benim ülkeme zarar veriyor. Bana aylar boyunca primci denilirken, kimse demedi ki; bu çocuk bizden para istemedi. Burak Yılmaz da bir gün para istemedi. Hatta, 'Ölümü gör, benimle ilgili para sorarsan' dedi. 'Takımın genel durumuyla ilgili bilgi alıp vermek zorundayım. Tam bir dengeyi sağlayalım para zaten önemli değil' dedim."
EN SEVDİĞİM ŞEYİ BIRAKTIM
"Hayatta en çok sevdiğim, uğruna en çok çalıştığım müacadele ettiğim şeyi 30 yaşında bıraktım. Bir kişi bile buna saygı duymayacak mı? O gazeteciler sevdiği bir şeyi bırakabiliyor mu? En sevdiğim şeyi bıraktım. Başka bir şey istemiyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Gittim, kendi hatamı kendim çekeyim. Benim yaptığım daha onurlu bir şey."
SÖZLER TUTULMADI
EURO 2016'da ortaya çıkan prim krizinin ardından Fatih Terim tarafından 2018 Dünya Kupası elemelerinde kadroya çağrılmayan isimlerden olan Arda Turan, yaşanan o süreçte Emre Belözoğlu'nun arabuluculuğunda geri dönüş için ikna turlarında verilen sözlerin tutulmadığını belirtti. Arda sözlerine şöyle devam etti: "Paylaşanlarda hata. Biz birbirimizi yiyecektik. Bunları basına anlatmayacaktık. Ben ve takım arkadaşlarım yazılanları anlatmadı. Söylediğim şahıslarla (Bülent Bayraktar, Hande Sümertaş) ilgili söylediğim sözler var. Arada Emre Ağabey vardı ona soracaksınız."
?HABERLERİ KİM ÇIKARTTIYSA
"Bu haberleri kim çıkarttıysa onlar gidecek' dedim. Emre Ağabey (Belözoğlu) 'Böyle olacak' dedi. Ben çıkarmadıysam kim çıkarttıysa. Ben hocanın basın toplantısında olanlara cevap verdim. Dürüstçe neler olduğunu size söyledim. 15-20 gün veya bir ay sonra bunlar konuşulmayacak bile. İnşallah Milli Takım başarılı olur, Dünya Kupası'na gider hep beraber alkışlarız."
YÜZÜNE DÜRÜSTÇE KONUŞTUM
EURO 2016'da yaşanan süreçte Fatih Terim'in kendisine yaptığı haksızlıklara vurgu yapan Arda Turan, hiç kimsenin kendisini kullanmadığını ifade etti. Arda, "İspanya maçında ıslıklandıktan sonra bile dedim ki 'Arkadaşlar, Çek maçında kaç gole çıkarız'. Dopinge gittim geldim, Çek maçı sonrası hoca beni tebrik bile etmedi. Kendisi hocamızdır. O bana 'oyuncu' diyor. Fatih Terim'e çok teşekkür ediyorum. Bizde emeği vardır. Ama ben bıraktım. Beni de hiç kimse kullanmıyor. Kendi fikirlerimle devam ediyorum" dedi. TERİM'in kendisini karşısına alarak hiçbir şey söylemediğini savunan Arda, "Bir şey açıklanacaksa, bu şekilde söylenir. Hatalar yapmış olabilirim ama insanların yüzüne karşı dürüstçe konuştum. Beni karşısına alarak hiçbir şey söylemedi. Basın toplantılarından not alarak söylemek zorunda kaldım" diye konuştu.
DEMİRÖREN'E TEPKİ AÇIKLAMASI
ARDA Turan'ın milli takımı bıraktığını açıkladığı toplantının hemen sonrasında TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i aradığı öğrenildi. TFF Başkanı'na uçakta Bilal Meşe'ye saldırısında sarf ettiği "Sizi bu uçağa kimlerin aldığını biliyoruz" sözlerinde kendisini kastetmediğini söylediği belirtildi. Demirören'e, "Size ne kadar büyük saygım olduğunu biliyorsunuz. Her şey Rıdvan Hocamla çektiğimiz referandum videosundan sonra başladı... Siz de biliyorsunuz. Size de aynı tepkiler geldi. Beni iyi anlarsınız" dediği kaydedildi. Demirören de daha önceki açıklamasında, "Arda'nın benim gibi referandum sürecindeki desteğinden dolayı bu olayların etkili olduğunu biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:56
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Gomis yarın belli olacak
Toplam 16
Yorum
lmasoglu demek kş bu adamı da alamadı bu yönetim. Beceriksizlik diz boyu. Çarşıdan 3 tavuk al gel desen alamazlar.
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 70
Yorum
gs bu adam alışana kadar 34 olacak hadi seneye alıştı buseferde cok yaşlandı diye gönderecekler bide üstüne para gidecek yazık valla
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 22
Yorum
sow sezon biti lazim olan adam geldi...
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