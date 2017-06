Yüzüme söyleyemedi

DEMİRÖREN'E

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim 'in Kosova maçı sonrası yaptığı açıklamalara'dan jet yanıt geldi. Gazeteci'ye saldırdıktan sonra Milli Takım kadrosundan çıkarılan ve Milli Takımı bıraktığını açıklayan,'in basın toplantısı sonrası bir televizyon kanalında canlı yayına bağlanan, Terim'e tepki gösterip üzerine atılı suçlamaları reddetti, hocasını samimiyetsizlikle suçladı. İştespor gündemine bomba gibi düşen açıklamaları:"Prim konusundaile tesadüfenkonuşurken görüştüm. 'Oğlum yarın yönetim kurulu toplantısı var, tam prim ne kadardı?' dedi.. Ben de, 'Bu kadar' dedim. 'Gözünü seveyim personelin primini de unutma' dedim. Hoca bunu 3 ay içinde tutup bütün takım içinde onun arkasından konuştuğumu söyledi.hayatım boyunca ilk defa uçağın orada gördüm.""Neden öyle çabuk çabuk açıklama yaptım. Bazı arkadaşlarım benimle beraber gelip bırakabileceğini söylediler. Asla böyle bir şeyin doğru olmadığını ülkeye hizmet ettiğimizi benim buradaki durumumum zarar verdiğini söyleyerek, konunun şahsiliğini söyledim. Arkadaşlarım kabul etmedi.dediler.gibi önemli bir maçımız vardı,.""Hocanın odasına gidip helallik almak istedim. Hayatım boyunca her şeyi hocanın yüzüne söyledim.İçine sinmekle ilgili öyle demek istemediğini söyledi.dedi. Bunlar hocanın kendi takdiridir. Ben bir olay varsa açıkça söylüyorum. Kusurlarım varsa açıkça söylüyorum.""Ben milli takımı bıraktım, herkese çok teşekkür ediyorum. Ben ülkeme hizmet ettim. Ülkemin formasını çok seviyorum. Ama artık orada olmam benimaylar boyunca primci denilirken, kimse demedi ki; bu çocuk bizden para istemedi.da bir gün para istemedi. Hatta,dedi. 'Takımın genel durumuyla ilgili bilgi alıp vermek zorundayım. Tam bir dengeyi sağlayalım para zaten önemli değil' dedim.""Hayatta en çok sevdiğim, uğruna en çok çalıştığım müacadele ettiğim şeyi. Bir kişi bile buna saygı duymayacak mı? O gazeteciler sevdiği bir şeyi bırakabiliyor mu? En sevdiğim şeyi bıraktım. Başka bir şey istemiyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Gittim, kendi hatamı kendim çekeyim.."EURO 2016'da ortaya çıkan prim krizinin ardından Fatih Terim tarafından 2018 Dünya Kupası elemelerinde kadroya çağrılmayan isimlerden olan Arda Turan , yaşanan o süreçte Emre Belözoğlu'nun arabuluculuğunda geri dönüş için ikna turlarında verilen sözlerin tutulmadığını belirtti. Arda sözlerine şöyle devam etti: "Paylaşanlarda hata. Biz birbirimizi yiyecektik. Bunları basına anlatmayacaktık. Ben ve takım arkadaşlarım yazılanları anlatmadı. Söylediğim şahıslarla (Bülent Bayraktar, Hande Sümertaş) ilgili söylediğim sözler var. Arada Emre Ağabey vardı ona soracaksınız.""Bu haberleri kim çıkarttıysa onlar gidecek' dedim. Emre Ağabey (Belözoğlu) 'Böyle olacak' dedi. Ben çıkarmadıysam kim çıkarttıysa. Ben hocanın basın toplantısında olanlara cevap verdim. Dürüstçe neler olduğunu size söyledim. 15-20 gün veya bir ay sonra bunlar konuşulmayacak bile. İnşallah Milli Takım başarılı olur, Dünya Kupası'na gider hep beraber alkışlarız."EURO 2016'da yaşanan süreçte Fatih Terim'in kendisine yaptığı haksızlıklara vurgu yapan Arda Turan, hiç kimsenin kendisini kullanmadığını ifade etti. Arda, "İspanya maçında ıslıklandıktan sonra bile dedim ki 'Arkadaşlar, Çek maçında kaç gole çıkarız'. Dopinge gittim geldim, Çek maçı sonrası hoca beni tebrik bile etmedi. Kendisi hocamızdır. O bana 'oyuncu' diyor. Fatih Terim'e çok teşekkür ediyorum. Bizde emeği vardır. Ama ben bıraktım. Beni de hiç kimse kullanmıyor. Kendi fikirlerimle devam ediyorum" dedi. TERİM'in kendisini karşısına alarak hiçbir şey söylemediğini savunan Arda, "Bir şey açıklanacaksa, bu şekilde söylenir. Hatalar yapmış olabilirim ama insanların yüzüne karşı dürüstçe konuştum. Beni karşısına alarak hiçbir şey söylemedi. Basın toplantılarından not alarak söylemek zorunda kaldım" diye konuştu.ARDA Turan'ın milli takımı bıraktığını açıkladığı toplantının hemen sonrasında TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i aradığı öğrenildi. TFF Başkanı'na uçakta Bilal Meşe'ye saldırısında sarf ettiği "Sizi bu uçağa kimlerin aldığını biliyoruz" sözlerinde kendisini kastetmediğini söylediği belirtildi. Demirören'e, "Size ne kadar büyük saygım olduğunu biliyorsunuz. Her şey Rıdvan Hocamla çektiğimiz referandum videosundan sonra başladı... Siz de biliyorsunuz. Size de aynı tepkiler geldi. Beni iyi anlarsınız" dediği kaydedildi. Demirören de daha önceki açıklamasında, "Arda'nın benim gibi referandum sürecindeki desteğinden dolayı bu olayların etkili olduğunu biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.