Türkiye-Hırvatistan maçı Eskişehir'de
A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki sekizinci maç, Eskişehir'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Hırvatistan ile 5 Eylül Salı günü saat 21.45'te oynanacak maça Yeni Eskişehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bildirildi.
Geçen yıl kullanıma açılan statta daha önce yapılan özel maçta A Milli Takım, Moldova'yı 3-1 yenmişti. Hırvatistan karşılaşması ise Türkiye'nin bu stattaki ilk resmi maçı olacak.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 16:00
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR16 sadece hibrit çim ekince şampiyon olunacak sonıyor zavallılar:))))))
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Tornavida ile Vida'yı söküp alırız
Toplam 31
Yorum
Siyah-Beyaz1903 TOResNAvasVIDA geliyor xD
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Pazarlık şansımız yok
Toplam 16
Yorum
PENALTI Penaltı olunca yine bu atsın, ben çok beğeiyorum penaltı atışlarını.
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