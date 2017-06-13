Türkiye-Hırvatistan maçı Eskişehir'de

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Hırvatistan ile 5 Eylül Salı günü saat 21.45'te oynanacak maça Yeni Eskişehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Geçen yıl kullanıma açılan statta daha önce yapılan özel maçta A Milli Takım, Moldova'yı 3-1 yenmişti. Hırvatistan karşılaşması ise Türkiye'nin bu stattaki ilk resmi maçı olacak.