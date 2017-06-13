 Türkiye-Hırvatistan maçı Eskişehir'de – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Türkiye-Hırvatistan maçı Eskişehir'de

    Türkiye-Hırvatistan maçı Eskişehir'de

    A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki sekizinci maç, Eskişehir'de oynanacak.

    Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Hırvatistan ile 5 Eylül Salı günü saat 21.45'te oynanacak maça Yeni Eskişehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bildirildi.

    Geçen yıl kullanıma açılan statta daha önce yapılan özel maçta A Milli Takım, Moldova'yı 3-1 yenmişti. Hırvatistan karşılaşması ise Türkiye'nin bu stattaki ilk resmi maçı olacak.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:00
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