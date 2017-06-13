 Sabaha karşı geldiler – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Sabaha karşı geldiler

    Sabaha karşı geldiler
    A Milli Futbol Takımımız, Kosova karşılaşmasının ardından THY'den kiralanan özel uçakla dün sabaha karşı saat 06.30'da Arnavutluk'un Tiran kentinden İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in uzayan basın toplantısı nedeniyle gecikmeli hareket eden kafile yorgun ama moralli gözükürken, takım otobüsüne binerek havalimanından ayrıldı.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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