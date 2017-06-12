 ''Türkiye, çok güçlü bir takım'' – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    ''Türkiye, çok güçlü bir takım''

    ''Türkiye, çok güçlü bir takım''

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'ye 4-1 yenildikleri maçtan ders alarak ileride yapacakları müsabakalara hazırlanacaklarını söyledi.

    Bunjaki, 'da UEFA kriterlerinde stat olmamasından dolayı Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda yapılan maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

    Çok güçlü bir takımla karşılaştıklarını belirten Bunjaki, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Türkiye, çok güçlü bir takım. Hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştık. Çok erken bir gol yedik. Türkiye'nin en güçlü tarafından kalemizde golü gördük. Ondan sonra biraz toparlandık ve beraberliği yakaladık. Bu gol bize bir enerji verdi ama konsantrasyonumuzun düştüğü anda hatadan bir gol yedik. Bizim için bu müsabaka, ileriki maçlar için bir tecrübe. Bu hatalardan ders alacağız. Türkiye'yi aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:32
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