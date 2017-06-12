''Türkiye, çok güçlü bir takım''
Kosova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Albert Bunjaki, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'ye 4-1 yenildikleri maçtan ders alarak ileride yapacakları müsabakalara hazırlanacaklarını söyledi.
Bunjaki, Kosova'da UEFA kriterlerinde stat olmamasından dolayı Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda yapılan maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Çok güçlü bir takımla karşılaştıklarını belirten Bunjaki, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Türkiye, çok güçlü bir takım. Hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştık. Çok erken bir gol yedik. Türkiye'nin en güçlü tarafından kalemizde golü gördük. Ondan sonra biraz toparlandık ve beraberliği yakaladık. Bu gol bize bir enerji verdi ama konsantrasyonumuzun düştüğü anda hatadan bir gol yedik. Bizim için bu müsabaka, ileriki maçlar için bir tecrübe. Bu hatalardan ders alacağız. Türkiye'yi aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:32
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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