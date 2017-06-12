 Savulun geliyoRUS – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Savulun geliyoRUS

    Savulun geliyoRUS

    A Milliler, deplasmanda sonuca beklenenden de rahat gitti. Volkan Şen, Cengiz Ünder, Burak ve Ozan’ın golleriyle coşan , 3’te 3 yaparak grupta 3’üncü sıraya yükseldi.

    , 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki altıncı maçında 'yı deplasmanda 4-1 mağlup ederek, puanını 11'e yükseltti. Kosova'da UEFA kriterlerine uygun stat olmadığı için Arnavutluk'ta oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, rakibi önünde baştan sona rahat ve üstün bir oyun sergiledi. 6'ncı dakikada Hasan Ali'nin ortasında Volkan Şen kafayla açılışı yaptı: 0-1. 22'deki kornerde savunmamız uyuyunca Rrahmani kafa ile eşitliği getirdi: 1-1.

    ÇOK AKILLI OYNADIK
    31'de bu kez kornerden golü bulan bizdik. Selçuk'un ortasına Cengiz Ünder kafayı vurdu, Çağlar'a da çarpan top köşeden filelere takıldı: 1-2. İkinci yarıda akıllı oynadık. 60'ta Burak sahneye çıktı: 1-3. 82'de Ozan skoru ilan etti: 1-4. Gruptaki son 3 maçında 3. galibiyetini alan milliler averajla 3. sıraya çıkıp ilk 2 şansını devam ettirdi. Kosova ise 5. kez yenildi ve son sırada kaldı.

    11 GOLÜN 6'SI KOSOVA'YA TÜRKİYE
    I Grubu'nda oynadığı 6 maçta 11 gol atarken, bunların 6 tanesini Kosova filelerine (2-0 ve 4-1) yolladı. Ay-yıldızlılar oynadığı son 3 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.

    İZLANDA 90'DA KAZANMASA GRUPTA 2'NCİ SIRADAYDIK
    İlk 3 maçta 2 puanda kalınca 'ümitler bitti' denilen Milliler, yeniden doğdu. 3 galibiyetle yarışa tekrar ortak olduk. Dün İzlanda 90'da golü atmasa şimdi 2. sıradaydık.

    10 YIL SONRA 4 GOL
    , 10 yıl aradan sonra deplasmanda 4 gol attı. En son 24 Mart 2007'de Euro 2008 elemelerinde Yunanistan'ı Atina'da yine 4-1 mağlup etmiştik. O maçta golleri Tuncay, Gökhan Ünal, Tümer ve Gökdeniz atmıştı.

    KADRO DEĞİŞTİ
    Fatih Terim, Makedonya ile yapılan özel maçta sahaya sürdüğü ilk 11'den 7 oyuncuyu değiştirdi. İsmail, Yunus, Emre Çolak, Olcay ve Enes yedek soyunurken, Kaan ve milli takımı bırakan Arda kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerlerine Mehmet Topal, Hasan Ali, Selçuk, Oğuzhan, Cengiz, Volkan Şen ve Burak forma giydi.

    SIRADAKİ UKRAYNA
    Milliler, grupta bir sonraki maçını deplasmanda aynı puanda yer aldığımız Ukrayna ile yapacak. 2 Eylül'de Metalist Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak. 5 Eylül'de ise sahamızda grup lideri Hırvatistan'ı konuk edeceğiz. Bu iki maçtan alacağımız sonuçlar kaderimizi çizecek.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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