Savulun geliyoRUS
A Milliler, deplasmanda sonuca beklenenden de rahat gitti. Volkan Şen, Cengiz Ünder, Burak ve Ozan’ın golleriyle coşan Türkiye, 3’te 3 yaparak grupta 3’üncü sıraya yükseldi.
ÇOK AKILLI OYNADIK
31'de bu kez kornerden golü bulan bizdik. Selçuk'un ortasına Cengiz Ünder kafayı vurdu, Çağlar'a da çarpan top köşeden filelere takıldı: 1-2. İkinci yarıda akıllı oynadık. 60'ta Burak sahneye çıktı: 1-3. 82'de Ozan skoru ilan etti: 1-4. Gruptaki son 3 maçında 3. galibiyetini alan milliler averajla 3. sıraya çıkıp ilk 2 şansını devam ettirdi. Kosova ise 5. kez yenildi ve son sırada kaldı.
11 GOLÜN 6'SI KOSOVA'YA TÜRKİYE
I Grubu'nda oynadığı 6 maçta 11 gol atarken, bunların 6 tanesini Kosova filelerine (2-0 ve 4-1) yolladı. Ay-yıldızlılar oynadığı son 3 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.
İZLANDA 90'DA KAZANMASA GRUPTA 2'NCİ SIRADAYDIK
İlk 3 maçta 2 puanda kalınca 'ümitler bitti' denilen Milliler, yeniden doğdu. 3 galibiyetle yarışa tekrar ortak olduk. Dün İzlanda 90'da golü atmasa şimdi 2. sıradaydık.
10 YIL SONRA 4 GOL
Türkiye, 10 yıl aradan sonra deplasmanda 4 gol attı. En son 24 Mart 2007'de Euro 2008 elemelerinde Yunanistan'ı Atina'da yine 4-1 mağlup etmiştik. O maçta golleri Tuncay, Gökhan Ünal, Tümer ve Gökdeniz atmıştı.
KADRO DEĞİŞTİ
Fatih Terim, Makedonya ile yapılan özel maçta sahaya sürdüğü ilk 11'den 7 oyuncuyu değiştirdi. İsmail, Yunus, Emre Çolak, Olcay ve Enes yedek soyunurken, Kaan ve milli takımı bırakan Arda kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerlerine Mehmet Topal, Hasan Ali, Selçuk, Oğuzhan, Cengiz, Volkan Şen ve Burak forma giydi.
SIRADAKİ UKRAYNA
Milliler, grupta bir sonraki maçını deplasmanda aynı puanda yer aldığımız Ukrayna ile yapacak. 2 Eylül'de Metalist Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak. 5 Eylül'de ise sahamızda grup lideri Hırvatistan'ı konuk edeceğiz. Bu iki maçtan alacağımız sonuçlar kaderimizi çizecek.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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