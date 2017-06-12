Milli yıldıza şok gözaltı!
Manchester City'den 14 milyon Euro bonservis bedeli ile İspanya’nın Villarreal kulübüne transfer olan Milli Futbolcu Enes Ünal havalimanında gözaltı şoku yaşadı. Yoklama kaçağı olduğu gerekçesiyle bir süre bekletilen Ünal, askerlik şubesine gitmesi tebliğ edilerek serbest bırakıldı.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:59
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Takasla Sosa!
Toplam 4
Yorum
eraycan gelmez gelirsede terör bahanesiyle türkiyeden kaçan oyuncu ne yüzle gelecek bjk geri çağırdı gelmedide
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Titi bombası
Toplam 13
Yorum
AŞKKK Tiago Maia yaz gör geleceğe bakın. 2-3 seneye kalmaz ağzınız açık izleyeceksiniz bonservisi 2.750 M. 20 yaşında. Fikret Başkana saygılarla.
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Roma’nın üç adayından biri
Toplam 2
Yorum
Dadaş Arkadaş bu adamda hiç bir numara yok 5 milyon etmez bu
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