 Kosova Fatihi Volkan Şen – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Kosova Fatihi

    Kosova Fatihi Volkan Şen

    Arnavutluk’ta gol sağanağını başlatan milli forma altındaki 2. golünü de Kosova’ya attı.

    A Milli Takım'ın Kosova karşısında perdeyi açan golünü atan Volkan Şen, milli forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı. 26. kez ay-yıldızlı formayı giyen tecrübeli oyuncu, ilk golünü Türkiye'de oynanan 2-0'lık ilk maçta yine Kosova'ya atmıştı. Şen'in ilk yarıda bir kafa vuruşunda da top üstten az farkla auta gitti. Fenerbahçe'deki performansından daha etkili bir grafik çizen tecrübeli oyuncu 80. dakikada yerini Emre Mor'a bıraktı.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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