İzlanda 90’da yıktı!
Grubumuzda diğer maçta İzlanda ve Hırvatistan karşı karşıya geldi.
Ukrayna kayıpsız
Milli takımımızın Dünya Kupası yolunda çekiştiği önemli rakiplerinden Ukrayna, Finlandiya deplasmanında 2-1'le güldü. Konoplyanka'nın 51'deki golüyle öne geçen Ukrayna, 72'de Pohjanpalo'ya engel olamadı. Ancak 65'te oyuna giren Besedin, beraberlik golünden 3 dakika sonra 75'te Ukrayna'ya zaferi getirdi.
Şampiyonlar puan puana
Dünya Kupası G Grubu'nda İspanya ve İtalya'nın çekişmesi heyecan kasırgasına sahne oluyor. İspanya, Makedonya'da Silva ve Costa'yla 2-1 kazandı. İtalya ise zayıf rakibi Liechtenstein'ı 5-0 devirip şov yaptı. İki dev 16 puanla zirveyi paylaştı.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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