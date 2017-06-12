 İzlanda 90’da yıktı! – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    İzlanda 90’da yıktı!

    İzlanda 90’da yıktı!

    Grubumuzda diğer maçta İzlanda ve Hırvatistan karşı karşıya geldi.

    İzlanda'ya lider gelen Hırvatistan, büyük mücadeleye sahne olan mücadelede 90. dakikada yıkıldı. Euro 2016'nın sürpriz takımı İzlanda, 90'da Magnusson'un golüyle güçlü rakibini devirdi ve 13'er puanla Hırvatlarla zirveyi paylaştı.

    Ukrayna kayıpsız
    Milli takımımızın Dünya Kupası yolunda çekiştiği önemli rakiplerinden Ukrayna, Finlandiya deplasmanında 2-1'le güldü. Konoplyanka'nın 51'deki golüyle öne geçen Ukrayna, 72'de Pohjanpalo'ya engel olamadı. Ancak 65'te oyuna giren Besedin, beraberlik golünden 3 dakika sonra 75'te Ukrayna'ya zaferi getirdi.

    Şampiyonlar puan puana
    Dünya Kupası G Grubu'nda İspanya ve İtalya'nın çekişmesi heyecan kasırgasına sahne oluyor. İspanya, Makedonya'da Silva ve Costa'yla 2-1 kazandı. İtalya ise zayıf rakibi Liechtenstein'ı 5-0 devirip şov yaptı. İki dev 16 puanla zirveyi paylaştı.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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