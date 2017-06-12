Gençlik ateşi

Dünya Kupası yolunda 4-1’lik zaferde, 19 yaşındaki Cengiz, 20 yaşındaki Yusuf, 21 yaşındaki Çağlar ve 22 yaşındaki Ozan parladı. Cengiz ilk resmi golünü atarken, Yusuf’un pasında da Ozan sahne aldı

Milli takımdaki yeniden yapılanma meyvelerini vermeye başladı. Kosova maçında genç yeteneklerimiz başrolü oynadı. Volkan Şen'in golünde hücumu başlatan futbolcu sezonun flaş ismi Başakşehirli Cengiz Ünder'di. 19 yaşındaki genç forvet 4. kez milli olduğu maçta Ay-Yıldızları tekrar 2-1 öne geçiren golün altına imza atarak da başarısını perçinledi. Moldova'yla hazırlık maçında fileleri havalandıran Cengiz, aynı zamanda resmi ilk golünü ağlara bıraktı. Türkiye'nin 4-1'lik zaferini tabelaya yazdıran Ozan, F.Bahçe'de kötü geçen sezonunu unutturmak adına dev bir adım attı.



YUSUF 8 DAKİKADA PARLADI

22 yaşındaki genç orta saha 33. milli karşılaşmasında 4. kez fileleri sarsmayı başarırken, asisti yapan isim de yine genç neferlerimizden Yusuf Yazıcı oldu. Bu sezon Trabzonspor'da oynadığı futbolla yıldızını parlatan 20 yaşındaki Yusuf, 74'te Oğuzhan'ın yerine girdi ve ilk kez milli olma heyecanını yaşadığı kritik mücadelede 82'de Ozan'a gol pasını veren isim oldu. Almanya'da Freiburg'da sergilediği performansla Bundesliga'da yılın 11'ine seçilen 21 yaşındaki Çağlar Söyüncü, 5. milli maçında ilk kez resmi bir karşılaşmada 11'de görev aldı.