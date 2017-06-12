Gençlik ateşi
Dünya Kupası yolunda 4-1’lik zaferde, 19 yaşındaki Cengiz, 20 yaşındaki Yusuf, 21 yaşındaki Çağlar ve 22 yaşındaki Ozan parladı. Cengiz ilk resmi golünü atarken, Yusuf’un pasında da Ozan sahne aldı
YUSUF 8 DAKİKADA PARLADI
22 yaşındaki genç orta saha 33. milli karşılaşmasında 4. kez fileleri sarsmayı başarırken, asisti yapan isim de yine genç neferlerimizden Yusuf Yazıcı oldu. Bu sezon Trabzonspor'da oynadığı futbolla yıldızını parlatan 20 yaşındaki Yusuf, 74'te Oğuzhan'ın yerine girdi ve ilk kez milli olma heyecanını yaşadığı kritik mücadelede 82'de Ozan'a gol pasını veren isim oldu. Almanya'da Freiburg'da sergilediği performansla Bundesliga'da yılın 11'ine seçilen 21 yaşındaki Çağlar Söyüncü, 5. milli maçında ilk kez resmi bir karşılaşmada 11'de görev aldı.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:43
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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