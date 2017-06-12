Finlandiya direnemedi!

Ukrayna dakika 51'de Yevhen Konoplyanka'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Finlandiya dakika 71'de Joel Pohjanpalo ile skoru eşitledi. Dakika 75'de Artem Besedin tekrar skoru 2-1'e getirdi ve Ukrayna 3 puanı alan taraf oldu.

Ukrayna bu galibiyetle puanını 11'e yükseltti.