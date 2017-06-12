Finlandiya direnemedi!
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde aynı grupta yer aldığımız Finlandiya ve Ukrayna karşı karşıya geldi. Milli Takımımızla aynı puanda olan Ukrayna maçı 2-1 kazanarak avantaj elde etti.
Ukrayna dakika 51'de Yevhen Konoplyanka'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Finlandiya dakika 71'de Joel Pohjanpalo ile skoru eşitledi. Dakika 75'de Artem Besedin tekrar skoru 2-1'e getirdi ve Ukrayna 3 puanı alan taraf oldu.
Ukrayna bu galibiyetle puanını 11'e yükseltti.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:35
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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