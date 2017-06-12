 Finlandiya direnemedi! – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    direnemedi!

    Finlandiya direnemedi!

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde aynı grupta yer aldığımız ve karşı karşıya geldi. Milli Takımımızla aynı puanda olan Ukrayna maçı 2-1 kazanarak avantaj elde etti.

    dakika 51'de Yevhen Konoplyanka'nın attığı golle 1-0 öne geçti. dakika 71'de Joel Pohjanpalo ile skoru eşitledi. Dakika 75'de Artem Besedin tekrar skoru 2-1'e getirdi ve Ukrayna 3 puanı alan taraf oldu.

    Ukrayna bu galibiyetle puanını 11'e yükseltti.

    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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