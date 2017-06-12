Burak Yılmaz, Tuncay'ı geçti!

Faal futbolcular arasında milli takımda 22 golle en skorer oyuncu olan Burak Yılmaz'ın, Kosova maçı öncesinde Tuncay Şanlı ile aynı sayıda golü bulunuyordu.

İşkodra'da oynanan maçta Kosova karşısında 60. dakikada skoru 3-1'e getiren golü atan deneyimli futbolcu, Tuncay'ı geride bırakarak, milli takımın en golcü 2. ismi oldu.



BURAK YILMAZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

A Milli Takımın 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Kosova ile karşılaştığı maçta sarı kart gören Burak Yılmaz Ukrayna maçında forma giyemeyecek. Kosova karşısında sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü. Yıldız golcü böylece 2 Eylül 2017'deki Ukrayna maçında forma giyemeyecek.