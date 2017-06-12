Burak Yılmaz, Tuncay'ı geçti!
Kariyerindeki 50. milli maçına Kosova karşısında çıkan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada ağları havalandırarak A Milli Takım tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncu konumuna yükseldi.
Faal futbolcular arasında milli takımda 22 golle en skorer oyuncu olan Burak Yılmaz'ın, Kosova maçı öncesinde Tuncay Şanlı ile aynı sayıda golü bulunuyordu.
İşkodra'da oynanan maçta Kosova karşısında 60. dakikada skoru 3-1'e getiren golü atan deneyimli futbolcu, Tuncay'ı geride bırakarak, milli takımın en golcü 2. ismi oldu.
BURAK YILMAZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
A Milli Takımın 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Kosova ile karşılaştığı maçta sarı kart gören Burak Yılmaz Ukrayna maçında forma giyemeyecek. Kosova karşısında sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü. Yıldız golcü böylece 2 Eylül 2017'deki Ukrayna maçında forma giyemeyecek.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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