 Ay-yıldız’a tam destek – Fotomaç – 12 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ay-yıldız’a tam destek

    Ay-yıldız’a tam destek
    - maçı, Arnavutluk'ta oynandığı için ilgi azdı. 'da UEFA kriterlerini karşılayan stat bulunmamasından dolayı İşkodra'daki 16 bin kişi kapasiteli Loro Boriçi Stadı'nda oynanan müsabakayı çoğunluğu Kosovalı yaklaşık 5 bin taraftar izledi. Türk taraftarlar, ellerinde kırmızı-beyaz bayraklarla ve yaptıkları tezahüratlarla millilere destek verdi.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ay-yıldız’a tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.