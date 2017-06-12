A Milli Futbol Takımı yurda döndü

A Milli Futbol Takımı, THY'den kiralanan özel uçakla bugün saat 06.30'da Kosova'nın Tiran kentinden İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Havalimanındaki yolcular futbolcularla fotoğraf çektirirken, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ailesinden uzaklaşıp milli futbolcuları seyreden bir çocuğu fark ederek onunla kısa bir süre ilgilendi. Ailesini kaybeden çocuğun babası daha sonra Terim'in yanına gelerek kendisine teşekkür etti.

Ay-yıldızlı kafile, takım otobüsüne binerek havalimanından ayrıldı.

