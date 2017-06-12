A Milli Futbol Takımı yurda döndü
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 6. maçında Kosova'yı deplasmanda 4-1 yenen Türkiye A Milli Futbol Takımı, İstanbul’a döndü.
A Milli Futbol Takımı, THY'den kiralanan özel uçakla bugün saat 06.30'da Kosova'nın Tiran kentinden İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Havalimanındaki yolcular futbolcularla fotoğraf çektirirken, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ailesinden uzaklaşıp milli futbolcuları seyreden bir çocuğu fark ederek onunla kısa bir süre ilgilendi. Ailesini kaybeden çocuğun babası daha sonra Terim'in yanına gelerek kendisine teşekkür etti.
Ay-yıldızlı kafile, takım otobüsüne binerek havalimanından ayrıldı.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:36
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Kalmak isterim ama..
Toplam 2
Yorum
oğuzhan ben olsam bu laf üzerine asla onu göndermem gerçek bir beşiktaşlı olmuş
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Rizeliler kadar biz de üzüldük
Toplam 3
Yorum
mesut takıla takıla yalancılıgı fikodan oğrendi
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Lens eve geri döndü
Toplam 5
Yorum
isinsiz merak etmeyin kalsada gitsede gene sampiyon beşiktaşO
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