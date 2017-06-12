10 numara Yusuf Yazıcı'da
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kosova karşısında, milli takımı bırakan Arda Turan'ın giydiği 10 numaralı formayı Yusuf Yazıcı'ya teslim etti.
Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek ilk kez A Milli Takım'a çağrılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kosova müsabakasında 10 numaralı formayı sırtına geçirdi.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:40
-
10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
-
Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
-
Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
10 numara Yusuf Yazıcı'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.