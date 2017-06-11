Milliler virajı farklı döndü!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6'ncı maçında yarın Kosova ile karşılaştı. Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Borici Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayan ve Çekya Futbol Federasyonu'ndan Miroslav Zelinka'nın yönettiği karşılaşmaya hızlı başlayan ay-yıldızlılarımız henüz 6. dakikada Volkan Şen'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

16. dakikada Oğuzhan Özyakup'un havadan pasında, savunmanın arkasına sarkan Volkan Şen'in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Ev sahibi Kosova, 22. dakikada köşe vuruşu organizasyonu sonrası beraberliği yakaladı. Berisha'nın soldan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde yükselen Rrahmani, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Kornerden yenilen golle skor avantajını kaybeden Millilerimiz, 31. dakikada köşe vuruşundan bulduğu golle yeniden üstünlüğü yakaladı. Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı kornerde, arka direkte uygun durumdaki Cengiz Ünder'in kafayla vurduğu top, Çağlar Söyüncü'nün sırtına da çarparak ağlarla buluştu: 1-2

İlk yarının kalan dakikalarında iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve Türkiye devre arasına 2-1 üstün girdi.

Ay-yıldızlılarımız ikinci yarıda da rakibi karşısında üstünlüğünü sürdürdü. Burak Yılmaz, 60. dakikada sahneye çıktı ve Kosova ağlarını havalandırarak Milli takımı rahatlattı.

Son bölümde Yusuf Yazıcı ve Emre Mor'un oyuna dahil olmasıyla Kosova karşısında etkinliğini arttıran A Milli Takımımızda gol perdesini 82. dakikada Ozan Tufan kapadı.

Kosova, Bernard Berisha'nın 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Sahadan 4-1 gaibiyetle ayrılan milli takımımız, puanını 11'e çıkardı.

Grubun diğer maçında İzlanda, Hırvatistan'ı 90+2'de attığı golle 1-0 yenerek puanını 13'e çıkardı. I Grubu'nda Hırvatistan ve İzlanda 13 puanla zirveyi paylaşırken, 11 puanlı millilerimiz 3. sırada yer aldı.



MAÇTAN NOTLAR

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'ı, Makedonya ile oynanan özel maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaparak Kosova karşısına çıkardı. Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda Kosova ile 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında karşı karşıya geldi. Fatih Terim, A Milli Takım ilk 11'inde Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Volkan Şen ve Burak Yılmaz'ı görevlendirdi. Deneyimli teknik adam, Makedonya ile yapılan özel maçta sahaya sürdüğü ilk 11'den sadece kaleci Volkan Babacan, savunma oyuncuları Gökhan Gönül ve Çağlar Söyüncü ile orta sahada görev yapan Ozan Tufan'a şans verdi. Terim, Makedonya müsabakasına ilk 11'de başlattığı İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Emre Çolak, Olcay Şahan ve Enes Ünal'ı yedek soyundururken, Kaan Ayhan'ı ise maç kadrosuna almadı. Kadroda değişen son isim ise Makedonya maçı sonrasında uçakta yaşanan krizin ardından aday kadrodan çıkarılan ve milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan oldu. Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde Harun Tekin, Berke Özer, Semih Kaya, İsmail Köybaşı, Ahmet Çalık, Emre Çolak, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Enes Ünal, Yunus Mallı ve Emre Mor yer aldı.

- Kaptan Mehmet Topal

Kosova maçında A Milli Takım'ın kaptanlık pazubandını Mehmet Topal taktı.

Kaptan Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının ardından A Milli Takım'a veda etmesiyle sahaya kaptan olarak Mehmet Topal çıktı.

- Üç oyuncu kadroya giremedi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, aday kadroda yer alan üç futbolcuyu maç kadrosuna almadı.

Terim, Makedonya ve Kosova maçları için 30 kişilik aday kadro açıklarken, Arda Turan, Deniz Türüç, Serdar Gürler ve Şener Özbayraklı'nın kadrodan çıkarılmasıyla sayı 26'ya düştü.

Müsabaka kadrosuna 23 oyuncu bildirebilen Terim, Caner Erkin, Kaan Ayhan ve Emre Akbaba'yı bu listenin dışında bıraktı.

- TFF Başkanı Demirören tribünde

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören de statta izledi.

Loro Boriçi Stadı'nda yapılan maçı Demirören'in yanı sıra başkan vekilleri Ali Dürüst ve Nihat Özdemir de stattan takip etti.

Ayrıca bazı Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileri de TFF'nin davetlisi olarak tribünde yerlerini aldı.

- Yoğun güvenlik önlemleri

Maç için Arnavutluk polisi, üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

Karşılaşmanın oynandığı Loro Boriçi Stadı'na çıkan yollar trafiğe kapatılırken, akreditasyonu olmayan araçlar stada yaklaştırılmadı.

Stat girişinde ise taraftarların yanı sıra basın mensupları ve VIP davetliler, ayrıntılı üst aramasından geçirildi.

- Maça ilgi az

Arnavutluk'ta oynanan Kosova-Türkiye maçına iki takım taraftarlarının da ilgisi az oldu.

Kosova'da UEFA kriterlerini karşılayan stat bulunmamasından dolayı İşkodra'daki 16 bin kişi kapasiteli Loro Boriçi Stadı'nda oynanan maçta, tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Müsabakayı çoğunluğu Kosovalı yaklaşık 5 bin taraftar izledi.

Türk ve Kosovalı taraftarlar, yan yana oturdu. İki ülkenin milli marşları taraftarlardan alkış aldı