 Kosova - Türkiye | Canlı Anlatım – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    - | Canlı Anlatım

    <a href="/index/kosova?id=cdc82573-1b37-41e2-8cb8-b619d20433a9" class="" rel="tag">Kosova</a> - <a href="/index/turkiye?id=b7ccf803-ca7a-4f47-bc8e-e80cdee4bff7" class="" rel="tag">Türkiye</a> | Canlı Anlatım

    ’yı mutlaka yenmesi gereken A Millilerimiz, galip gelirse Dünya Kupası için önemli bir adım atacak. Zorlu mücadele 21.45'te başladı.

    ile 2. kez resmi bir maçta karşı karşıya geliyor. 12 Kasım 2016'da yapılan ilk maçı ay-yıldızlılar Burak ve Volkan Şen'in golleriyle 2-0 kazandı. Öte yandan, milliler yaptığı son 4 maçta hiç yenilmedi. Son yenilgisini 9 Ekim 2016'da İzlanda'dan alan milliler, sonrasında 2'si özel, 2'si resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik gördü.

    HAZİRAN KARNESİ VASAT
    A Milli Takım, haziran ayında bugüne kadar 76 maça çıktı. Bunların 35'ini kazanan milliler, 15 müsabakayı beraberlik, 26 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Ay-yıldızlılar bu maçlarda attıkları 108 gole karşılık kalesinde 96 gol gördü. Milli takım, haziran maçlarında en farklı galibiyetini 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 7-0 yenerek elde ederken, en ağır yenilgisine de aynı organizasyonda Batı Almanya'ya 7-2 kaybederek uğradı.

    TÜRKİYE: 25-KOSOVA: 173
    FIFA dünya sıralamasında , 'nın oldukça üstünde bulunuyor. FIFA'nın haziran ayı değerlendirmesine göre, Türkiye, 855 puanla 25'inci, 112 puanlı Kosova ise 173. sırada.

    KOSOVA'NIN GALİBİYETİ YOK
    FIFA'ya 13 Mayıs 2016'da üye olan Kosova, henüz resmi maç galibiyeti alamadı. Tarihindeki 6. resmi maça çıkacak Kosova, bu müsabakalarda 1 beraberlik, 4 yenilgi gördü.



    Stat: Loro Boriçi
    Hakemler: Miroslav Zelinka, Ondrej Pelikan, Jan Patak (Çekya)

    Kosova: Ujkani, Vojvoda, Rrahmani, Alushi, Pnishi, Aliti, Berisha, Kryeziu, Zeneli, Avdijaj, Nuhiu.

    Türkiye: Volkan, Gökhan, Mehmet Topal, Çağlar, Hasan Ali, Ozan, Selçuk, Oğuzhan, Cengiz, Volkan Şen, Burak Yılmaz.

    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:40
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