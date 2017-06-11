Finlandiya direnemedi!
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde aynı grupta yer aldığımız Finlandiya ve Ukrayna karşı karşıya geldi. Milli Takımımızla aynı puanda olan Ukrayna maçı 2-1 kazanarak avantaj elde etti.
Ukrayna dakika 51'de Yevhen Konoplyanka'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Finlandiya dakika 71'de Joel Pohjanpalo ile skoru eşitledi. Dakika 75'de Artem Besedin tekrar skoru 2-1'e getirdi ve Ukrayna 3 puanı alan taraf oldu.
Ukrayna bu galibiyetle puanını 11'e yükseltti.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:15
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Gönlünü alacak
Toplam 5
Yorum
gsl Sinan iyi topçu değerlendirilmesi gerekir.Yeni sezonda daha çok sans verilmeli.
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Lens eve geri döndü
Toplam 2
Yorum
enes bizi değil paramızı istiyorsun o kadar para alınır mı aziz parayı çöpe harcasın bizde acaba iş sahibi olur muyuz diye düşünelim adalet !!
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''10’un gibisi yok!''
Toplam 11
Yorum
Erol Snayder gelmeden önce galatasaray üstüste iki kez şampiyon oldu selçuk ve melo orta sahada beraber oynuyorlardı.
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