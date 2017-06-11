 Burak Yılmaz, Tuncay'ı geçti! – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    , Tuncay'ı geçti!

    <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a>, Tuncay'ı geçti!

    Kariyerindeki 50. milli maçına Kosova karşısında çıkan , bu karşılaşmada ağları havalandırarak A Milli Takım tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncu konumuna yükseldi

    Faal futbolcular arasında milli takımda 22 golle en skorer oyuncu olan 'ın, Kosova maçı öncesinde Tuncay Şanlı ile aynı sayıda golü bulunuyordu.

    İşkodra'da oynanan maçta Kosova karşısında 60. dakikada skoru 3-1'e getiren golü atan deneyimli futbolcu, Tuncay'ı geride bırakarak, milli takımın en golcü 2. ismi oldu.

    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:09
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