Burak Yılmaz, Tuncay'ı geçti!
Kariyerindeki 50. milli maçına Kosova karşısında çıkan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada ağları havalandırarak A Milli Takım tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncu konumuna yükseldi
Faal futbolcular arasında milli takımda 22 golle en skorer oyuncu olan Burak Yılmaz'ın, Kosova maçı öncesinde Tuncay Şanlı ile aynı sayıda golü bulunuyordu.
İşkodra'da oynanan maçta Kosova karşısında 60. dakikada skoru 3-1'e getiren golü atan deneyimli futbolcu, Tuncay'ı geride bırakarak, milli takımın en golcü 2. ismi oldu.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:09
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 9
Yorum
Nırvana 2 sene sonra takasda gıder buyuk ıhtımal ıle . Eger solbek oynuyorsa belki Besiktasda sans bulur . Sol onde hic sansi yok .
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Yarın İstanbul'a geliyor
Toplam 13
Yorum
fd Hala iddia ediliyor. Yani gelmeme ihitimali yine var?
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 9
Yorum
TCelcius Wolfsburg alt yapısından yetişme gelecek vaadeden genç oyuncu yararlı olacaktır yerinde transfer.
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