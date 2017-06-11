 Burak Yılmaz cezalı duruma düştü – Fotomaç – 11 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    cezalı duruma düştü

    <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> cezalı duruma düştü

    A Milli Takımın 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Kosova ile karşılaştığı maçta sarı kart gören Ukrayna maçında forma giyemeyecek

    Kosova karşısında sarı kart gören cezalı duruma düştü.

    Yıldız golcü böylece 2 Eylül 2017'deki Ukrayna maçında forma giyemeyecek.

    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    cezalı duruma düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.