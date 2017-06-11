Burak Yılmaz cezalı duruma düştü
A Milli Takımın 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Kosova ile karşılaştığı maçta sarı kart gören Burak Yılmaz Ukrayna maçında forma giyemeyecek
Kosova karşısında sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü.
Yıldız golcü böylece 2 Eylül 2017'deki Ukrayna maçında forma giyemeyecek.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:01
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 9
Yorum
Nırvana 2 sene sonra takasda gıder buyuk ıhtımal ıle . Eger solbek oynuyorsa belki Besiktasda sans bulur . Sol onde hic sansi yok .
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Yarın İstanbul'a geliyor
Toplam 13
Yorum
fd Hala iddia ediliyor. Yani gelmeme ihitimali yine var?
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 9
Yorum
TCelcius Wolfsburg alt yapısından yetişme gelecek vaadeden genç oyuncu yararlı olacaktır yerinde transfer.
Burak Yılmaz cezalı duruma düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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