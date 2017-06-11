 Burak, Tuncay’ı geçebilir – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Burak, Tuncay’ı geçebilir

    Burak, Tuncay’ı geçebilir
    Faal futbolcular arasında milli takımda 22 golle en skorer oyuncu olan , ile aynı sayıda gol attı. Deneyimli futbolcu, Kosova'ya gol atması durumunda Tuncay'ı geride bırakarak, milli takımın en golcü 2. ismi olacak.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:10
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